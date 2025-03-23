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性別錯了？弟買900萬房獲「全額資助」 她崩潰：家裡有錢卻不幫我

聯合新聞網／ 綜合報導
父母的差別對待，往往在孩子心中留下難以抹去的陰影。 示意圖／ingimage
父母的差別對待，往往在孩子心中留下難以抹去的陰影。 示意圖／ingimage

父母的差別對待，往往在孩子心中留下難以抹去的陰影。一名女網友近日在Dcard發文，表示父母幫弟弟買下總價900萬元的兩房公寓，且全額付清，但她卻從未獲得同樣的支持，如此不公平的對待，也讓女網友不禁直呼：「恨我的性別不正確！」

原PO表示，自己目前單身並長期在海外工作，沒有台灣本地收入，也因此不敢貿然買房。她曾表達想買房的想法，卻總被父母以「不希望妳辛苦背貸款」為由勸退。沒想到，日前弟弟交屋時，她才從承辦人員口中得知該房款是由父母一次付清，晴天霹靂的她才發現原來家裡其實有能力幫忙，只是不願意幫她。

弟弟交屋後，父母全心投入協助裝潢與添購家具，忙進忙出，甚至一臉喜悅地張羅新家的各項細節。對此，原PO心情跌到谷底，表示自己甚至無法踏進那間房子，也不想參與任何布置，只覺得心裡充滿恨意，「鬱悶到覺得我要憂鬱症了」。

對此，網友紛紛安慰她，「不用難過，父母要孝親費時說沒錢就好，他們老了生病或去世，花費都讓弟弟扛，弟弟計較抱怨，就回說他拿了房子，應當他支付」、「妳還是自己去買房，不要理他們，每個月匯小錢回去，證明妳有給孝親費，以免之後被情勒」、「在海外發展不要回來，誰拿最多好處就該承擔大部分的責任（照顧父母）」、「在台灣發生這種事很正常，我老婆也是被放棄遺產繼承，連回答（好）的機會都沒有」。

也有網友表示，「雖然重男輕女機率滿大的，但有可能是不捨妳弟背房貸，才幫忙付」，說不定原PO也去買房、背房貸，爸媽也會有所表示，希望她不要太難過。

Dcard 孝親費 性別 背房貸 買房

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