公婆揮霍「享受生活」 晚年錢被騙光、病倒想投靠…媳報當年仇：自生自滅吧

長輩出手幫忙帶孫、金援，是出自天下父母心，想替孩子減輕負擔，不過一名媳婦卻抱怨，他與先生新婚時很窮困，公婆不但沒有幫助他們，反而整天遊山玩水，如今婆婆生病，她心中仍惦記著當年的事，因此只能以相同的方式回報，並表示「有什麼樣的婆婆，就有什麼樣的媳婦」。

該名媳婦在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》分享，她與老公新婚時很窮苦，要租房又要養孩子，當時公婆沒有幫忙，只丟下一句「兒孫自有兒孫福」，接著到處出國遊山玩水，享受他們的生活。

原po透露，如今婆婆老了、病了，錢也揮霍得差不多了，甚至有些錢還被詐騙集團騙光了，公公也走了，而兒子現在也要繳房貸、車貸，以及養小孩跟存孩子的教育費等，惦記當年公婆的無情，因此「拿不出錢為她治病」。

事過境遷多年，原po坦言儘管自己有錢，面對婆婆的困境，也只能回應「生死有命，富貴在天，自生自滅吧，就別浪費錢了，畢竟我們的錢，也是將來要學婆婆，享受我們的生活的」，文末並加上hashtag「有什麼樣的婆婆，就有什麼樣的媳婦」。

文章曝光，網友們各持不同意見，有人挺媳婦的決定，「公婆沒有幫扶之情，媳婦也就沒有奉養之義」、「兒子被公婆養大應反哺，媳婦不想幫也是情有可原」。

不過也有人認為，「公婆當年本來就沒有義務要幫你們養孩子，妳婆婆現在老了病了要照顧版主妳可以不用管，但妳老公是兒子要」、「人是互相的，不幫你就算了，還講那種話，一切老天爺自有安排的」、「你們怎麽對父母的，小孩子都看在眼裡，等你們老了，孩子們也是會有樣學樣」。