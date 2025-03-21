「不想養了」小三帶兒子上門 揭公公酒後亂性…善良婆婆心碎這樣做

現實往往比「8點檔劇情」的情節更加荒誕！台灣1名人妻表示，其公公「看似正直又顧家」，原來早年出軌，疑似和小三有私生子，由於小三即將另嫁他人，所以帶著貌似讀國中的男童上門攤牌，表明「不想養這個小孩了」，最後更直接留下兒子。婆婆大受打擊，經考慮後決定先進行親子鑑定，如果真是丈夫的親生骨肉，會在學校附近租屋照顧孩子，養到對方成年，但「家裡的房子及存款必須贈與給婆婆」，當作公公要償還的風流債。

許多網友留言指「小孩真可憐」、「孩子被當作皮球」、「這10幾年父不詳，結果現在生母說不想養了」、「婆婆是個善良的人，有善念的人會福氣綿延的，也祝福你們一切順利」。

小三突攜私生子上門 要求生父負責

原PO在「Dcard討論區」表示，本身婆婆為人和藹可親，公公亦「看似正直又顧家」，一家人生活樂也融融。可是，「家裡最近發生了1件超級勁爆的事，堪比8點檔劇情」，有1名阿姨帶著1名目測讀國中的男童上門認父。原來公公年輕時飲醉酒，和對方發生關係，當時婆婆已經揭破姦情，公公立即斬斷，豈料對方事後產下男嬰，多年後「不想養這個小孩了」，要求公公一家負責，包括支付孩子的高中和大學費用。

公公反指「怎麼可能過了那麼多年，帶1個孩子來說是我們家的小孩啊？如果那小孩真的是我的，那為什麼一開始不說？」，小三反建議進行親子鑑定。

私生子被趕出家門 婆婆無奈暫時照顧

婆婆這數天心情極差，「每天完全提不起精神，電視劇也不追了」，原PO和丈夫都不知如何安慰。數天後男童獨自攜帶行李箱再次上門，直言「媽媽要結婚了，所以沒辦法養我了，叫我過來找爸爸」，小三不但不接電話，而且沒收兒子家中鎖匙，眾人唯有報警，警員表示頂多將小孩帶回派出所，翌日通知社會局處理。

原PO和婆婆只能先安頓好小孩，安排他暫時入住1間房間。男童表現懂事可憐，明言不會打擾他們的生活，但是他「真的沒地方去了」。全家事後討論事件，婆婆表示先進行親子鑑定，如果真是丈夫的小孩，可以接受認領，由婆婆撫養，會在學校附近租房給小孩暫住，每個月定時提供生活費，直到成年就會結束撫養，「不是的話再跟生母打官司」，同時房產和存款必須贈給婆婆，當作公公「當初劈腿沒還完的債」。

原PO更指，婆婆會考慮離婚，「但不想便宜了公公」，而且「離婚一定也是有一場大官司要打」，所以會思考接下來如何教訓丈夫。

網友︰小孩真的是無辜

大量網友留言指「婆婆很可憐，公公和小三都很過份，但小孩真的是無辜的，還是國中的年紀」、「小孩真可憐，遇上這樣爸媽」、「公公超爛，那小孩超可憐」。

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文章授權轉載自《香港01》