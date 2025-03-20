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她從事畜牧業月領35K…男方力阻婚事喊「沒前途」 網看傻：沒見識

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友男友的家人因她家裡是從事「畜牧業」，而阻止他們結婚。示意圖／ingimage
一名女網友男友的家人因她家裡是從事「畜牧業」，而阻止他們結婚。示意圖／ingimage

各行各業都值得所有人尊重。一名女網友發文，稱她和男友很恩愛，但男方家人卻因為她家從事「畜牧業」，而阻止男友和她結婚，更認為她家中的事業沒前途。對此，網友們紛紛為她抱不平，直言「男友家才沒見識」。

一名女網友在Dcard發文，表示自身家裡從事畜牧業，大學下課都會回家幫爸媽工作，因為知道家中的辛苦，畢業後也決定留在家中幫忙。目前的薪資是3萬5千元，雖然不多，但都住在家裡所以沒有其他花費，爸爸也答應畢業後會買一棟豬舍給她，原PO對此很滿足。

然而原PO指出，她有一位能夠「論及婚嫁」的男友，對方家人卻因為她從事「畜牧業」而阻止雙方結婚，一來是怕兒子娶到沒有底薪也沒前途的老婆，加上畜牧業全年無休，怕她無法陪兒子出國。原PO表示，她的家庭和男方家庭家境都普通，但她其實每年都會出國至少6次，認為男方家庭歧視她的工作很沒水準。

此文一出，不少網友為她抱不平，認為畜牧業其實家境很富有，「畜牧業超有錢的吧？男友家有夠沒見識」、「家裡做畜牧業等於有礦，我們這個系的都知道，日間部大學生騎機車上學，夜間部的畜牧二代都開車上學」、「養豬的家裡超有錢的，妳都沒歧視他們窮家庭了，不知道他們在歧視什麼」、「沒眼見，台灣一堆隱形富豪都是這種看起來普通的行業」。

也有網友勸原PO要小心男友，她值得更好的，「畜牧業又自己家開公司很富好嗎，妳的家境算很好了 ，看起來男友是蠻坦妳的，但是真的還是要多小心觀察。如果有要結婚的話，另一半有可能會被原生家庭父母影響」、「妳值得更好的男友，雖說妳男友心態比他父母三觀正，但還是想問一句，未來妳繼承家業後，他願意陪妳一起辛苦嗎」。

兩性關係 男友

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