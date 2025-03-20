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寶寶出生手臂受傷…婆婆質疑「懷孕拿剪刀」 媳婦氣炸：只會講幹話

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她述說自己在月子期間與婆婆的相處經歷，引發網友熱烈討論。該名媽媽在文章中直言，婆婆不僅沒有在生產過程中提供實質幫助，還以迷信言論指責她「你是不是懷孕的時候有拿剪刀？」，讓她氣到理智線斷裂。

這名媽媽表示，自己的寶寶出生時手臂受傷，醫生診斷後建議進行復健。她與先生已經為此奔波多時，卻遭婆婆質疑：「你是不是懷孕的時候有拿剪刀？」這種迷信說法讓她無法接受。「我懷孕期間還要上班、接送大寶、買菜煮飯，我怎麼可能不拿剪刀？你不幫忙就算了，還只會講幹話！」該媽媽氣憤地說。

原PO指出，婆婆挑在她快生產時出國工作，拒絕娘家原本安排好的月子中心，還嫌棄他們外送的月子餐太貴。等到月子過去兩週才回國的婆婆，不僅沒幫忙照顧孩子，還整天對復健醫院和成效指手畫腳，但卻從未主動協助載送母子就診，只會「出一張嘴」叫她自己多打聽其他選擇，讓她「真的氣到一個不行」。

該貼文曝光後，迅速引發網友共鳴，多數人對於婆婆的迷信言論和冷漠態度感到無奈，有人留言：「不能拿剪刀，那美髮業的不就都回家睡覺不要工作」、「不能拿剪刀，那美髮與裁縫師不是餓死」、「這種婆婆真的很白目」，也有網友分享自身經歷：「我孩子有問題時阿嬤也這樣說，媽媽們真的要堅強」、「媽咪辛苦了，這樣的婆婆只能當耳邊風」。

此外，也有網友建議該名媽媽與婆婆分開住，「和這種人住在一起真的會氣死，還是分開住比較自在」，更有人直言：「如果老公不敢面對自己的媽媽，那就狠狠罵醒他！」

婆婆 懷孕 拿剪刀 迷信

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