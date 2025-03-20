不想再清廁所！她要求男友「坐著尿」吵翻 一票男網友挺：很舒服

男生站著小便容易將尿液撒在馬桶邊上，產生污漬。一名女網友發文，稱她和男友同居5年，經常因為浴室衛生問題發生爭吵，她無法接受男友站著尿尿，將尿液灑得到處都是，因此要求男友「坐著」小便，但朋友又認為她反應太過，因此她詢問網友：「要求男友坐著尿尿很無理嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友同居5年，經常為了「浴室衛生」問題而吵架。她透露自身有點小潔癖，不能忍受馬桶沖水不蓋、男生站著小便將尿液噴得到處都是的情況，雖然男友每次都會稍微擦拭一下，但她還是不太能接受，都會再擦拭一次才安心。

原PO表示，之前她曾經要求男友「坐著」小便，但男友認為坐著小便很不方便，不願這麼做，也曾經爭執到想把馬桶整個換掉，換一個較好清潔的。她與跟朋友討論此事，朋友們卻認為原PO「反應太過」，因此想詢問網友們，要求男友「坐尿」會很無理嗎？

此文一出，不少過來人支持「坐尿」，並指出不會不方便，「我都坐著尿，真的很乾淨」、「如果坐式馬桶，滿喜歡坐著的欸，坐著還能滑一下手機再出門」、「不會無理，坐著很舒服的」、「我男友都是坐著上廁所的欸，我也沒有特別要求，他覺得反正都要脫褲了，坐著尿還可不掀蓋也不會滴出來，比站著省很多麻煩，他自己也很喜歡」。

也有網友要求坐尿合情合理，「要求男生坐著尿尿不太算潔癖吧？有看過影片的人都知道、再怎麼小心，站著尿就是會導致尿液噴散廁所四周，超級噁心的」、「我都規定我老公跟兒子一定要坐著上，不然噴得到處都是真的很噁心」。

但也有網友認為，只要有擦拭乾淨，不一定要坐尿，「有擦乾淨就沒差，我從來也沒注意我另一半是坐著還站著」、「我覺得有擦乾淨就好，沒關係」、「我覺得馬桶蓋蓋好跟有擦就好，不用一定要坐著」、「坐著是有點誇張，我覺得主要是他自己不要噴到造成別人困擾就好」。