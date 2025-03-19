快訊

獨／才開幕1年！基隆唯一「雙月食品社」低調熄燈

比特犬Lucky安置第2日「情緒變穩定」 飼主未繳20萬罰款也沒探望

屏東景點驚傳落石！近七彩岩壁處7遊客遭砸傷 旅行團來自台北

聽新聞
0:00 / 0:00

男友妹超愛偷用她化妝品！還把名牌香水噴完 女崩潰：該攤牌講嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友妹妹總愛偷用她化妝品，甚至把香水噴完。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨男友妹妹總愛偷用她化妝品，甚至把香水噴完。 示意圖／ingimage

男女朋友同居過程中，容易有一些摩擦，尤其又牽扯到彼此的家人時，更容易產生問題。日前有位女網友表示，她男友妹妹近期因為中斷租屋，跑來跟他們一起住，結果她發現「我化妝台上的東西被男友妹偷用」，讓原PO猶豫「該為男友忍耐，還是直接跟男友妹妹攤牌講開？」

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在一起3年多了，關係很穩定，也見過彼此家人，剛好男友妹妹上班地點跟他們接近，所以常常一起吃飯，但原PO和男友開始同居一陣子後，男友妹妹因為中斷租屋，在找到新租屋處以前，妹妹想搬過來跟原PO他們一起住，讓她直呼「我跟男友在一起這麼久，同居都有一堆問題了，我心裡超反抗妹妹搬過來」，但因為男友告知「不會住很久」，於是就妥協了。

不過讓原PO最受不了的是「化妝台上的物品被妹妹偷用」，她羅列被偷用的物品，第一個是「養髮液」，她指出「我才剛拆開新的，現在只剩下半瓶多，平常我都捨不得噴很多」，第二個則是名牌香水，她接著說「不得不說她眼光很好，我桌上好幾瓶香水，她挑這款，已經用完了，我連最後噴完的印象都沒有」，從圖中可見名牌香水已經見底。

第三樣物品是「梳子」，她表示「這已經罪證確鑿了，上面卡了很多不是我髮色的頭髮，梳子共用我很不行，我有這方面的潔癖，加上男友妹妹不是天天洗頭的類型，我告知男友，男友卻覺得我小題大作」，最後則是「粉底液」，粉底被擠出來卻沒有擦拭乾淨，讓她崩潰表示「髒成這樣，我就更確定她的確有用我的東西」。文末原PO崩潰問「我該為了男友忍下來，等她妹搬走，還是現在攤牌跟她說？」

文章曝光後，網友回應「如果是我的話，會請男友把妹妹用過的東西買一份給我，只有觸及自己利益的時候，對方才能換位思考，之後就是他們兄妹的事情了」、「男友的處理態度很重要，如果男友都不處理，這個男友我就不要了，還會在房間放監視器錄影，看他們偷用東西要怎麼交代」、「很簡單啊，發帳單給男友，全部請他買新的」、「她是不是把東西拿去分裝啊，不然怎麼可能用這麼快？」

妹妹 家人 男友

延伸閱讀

胃食道逆流已成文明病 醫曝「大魔王」：睡前1行為百分百NG

超多顧客忘付錢！連鎖牛丼店員「天天衝出來」 他嘆：該改了

4大超商咖啡優惠整理包！7-11推拿鐵買8送8、全家第二杯10元

愛聊八卦、上班易怒、好想做自己…命理師喊當心「業力引爆」前兆

相關新聞

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

男友妹超愛偷用她化妝品！還把名牌香水噴完 女崩潰：該攤牌講嗎？

男女朋友同居過程中，容易有一些摩擦，尤其又牽扯到彼此的家人時，更容易產生問題。日前有位女網友表示，她男友的妹妹近期因為中斷租屋，跑來跟他們一起住，結果她發現「我化妝台上的東西被男友妹偷用」，讓原PO猶豫「該為男友忍耐，還是直接跟男友妹妹攤牌講開？」

看房被說浪費生命…她難忍準公公「酸言刺耳」 眾人急問：男友呢？

對公婆說話方式感到很不舒服，該如何反應呢？一名女網友發文，稱她和男友準備結婚，但公公的說話方式非常「刺耳」，當他們看新房時，公公卻質問既然沒有要馬上買房，那現在看房是不是在「浪費生命」？不斷對他們看房指指點點，讓她感到很不舒服，直言：「叔叔你是住海邊嗎？」。

屢遭言語攻擊…她聞1句話忍不住賞姑姑一巴掌！網力挺：打得好

有些長輩或親戚難以相處，常常會刁難或批評孩子，因此不少人選擇遠離盡量減少與他們接觸。

金玉涼言

心花開，好事多；花心人，事好多。

【啦啦隊大叔】程耀毅／謝謝媽媽煮這麼好吃的晚餐給我吃

「謝謝媽媽煮這麼好吃的晚餐給我吃！」聽到二十多歲的大男孩，直到今天吃飯前還是會習慣講這句話，而且聽得出來是誠心誠意的，我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。