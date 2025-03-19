男友妹超愛偷用她化妝品！還把名牌香水噴完 女崩潰：該攤牌講嗎？

男女朋友同居過程中，容易有一些摩擦，尤其又牽扯到彼此的家人時，更容易產生問題。日前有位女網友表示，她男友的妹妹近期因為中斷租屋，跑來跟他們一起住，結果她發現「我化妝台上的東西被男友妹偷用」，讓原PO猶豫「該為男友忍耐，還是直接跟男友妹妹攤牌講開？」

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在一起3年多了，關係很穩定，也見過彼此家人，剛好男友妹妹上班地點跟他們接近，所以常常一起吃飯，但原PO和男友開始同居一陣子後，男友妹妹因為中斷租屋，在找到新租屋處以前，妹妹想搬過來跟原PO他們一起住，讓她直呼「我跟男友在一起這麼久，同居都有一堆問題了，我心裡超反抗妹妹搬過來」，但因為男友告知「不會住很久」，於是就妥協了。

不過讓原PO最受不了的是「化妝台上的物品被妹妹偷用」，她羅列被偷用的物品，第一個是「養髮液」，她指出「我才剛拆開新的，現在只剩下半瓶多，平常我都捨不得噴很多」，第二個則是名牌香水，她接著說「不得不說她眼光很好，我桌上好幾瓶香水，她挑這款，已經用完了，我連最後噴完的印象都沒有」，從圖中可見名牌香水已經見底。

第三樣物品是「梳子」，她表示「這已經罪證確鑿了，上面卡了很多不是我髮色的頭髮，梳子共用我很不行，我有這方面的潔癖，加上男友妹妹不是天天洗頭的類型，我告知男友，男友卻覺得我小題大作」，最後則是「粉底液」，粉底被擠出來卻沒有擦拭乾淨，讓她崩潰表示「髒成這樣，我就更確定她的確有用我的東西」。文末原PO崩潰問「我該為了男友忍下來，等她妹搬走，還是現在攤牌跟她說？」

文章曝光後，網友回應「如果是我的話，會請男友把妹妹用過的東西買一份給我，只有觸及自己利益的時候，對方才能換位思考，之後就是他們兄妹的事情了」、「男友的處理態度很重要，如果男友都不處理，這個男友我就不要了，還會在房間放監視器錄影，看他們偷用東西要怎麼交代」、「很簡單啊，發帳單給男友，全部請他買新的」、「她是不是把東西拿去分裝啊，不然怎麼可能用這麼快？」