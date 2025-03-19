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看房被說浪費生命…她難忍準公公「酸言刺耳」 眾人急問：男友呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和男友準備結婚，但難以忍受準公公的說話方式。示意圖／ingimage
一名女網友和男友準備結婚，但難以忍受準公公的說話方式。示意圖／ingimage

對另一半父母的說話方式感到不舒服，該如何反應呢？一名女網友發文，稱她和男友準備結婚，但準公公的說話方式非常「刺耳」，常常讓她感到很不舒服，因此請教網友如何應對。

一名女網友在Dcard發文，表示她最近和男友考慮結婚，但未來公公的講話方式非常「刺耳」，讓她難以忍受。原PO舉例，原本她家有兩台車，爸媽各一台，但覺得她上班路途較遠，因此幫她買了一台較高價位的車，只是因價格昂貴她也不太敢開，有次去男友家吃飯，準公公卻直接說：「妳自己開過幾次？買那多車幹嘛？」原PO不禁在內心吐槽，買車的是她爸爸又不是公公，「管那麼多幹嘛？」

此外，原PO近期和男友看新房，預計今年買房，準公公又質問：「明天就會買？沒有嘛，那你們現在看幹嘛？是不是在浪費生命浪費時間？」還不停詢問房子的坪數，對他們的選擇指指點點，讓原PO相當無言，質疑對方是不是住「海邊」？什麼都要管。對此她請教網友們該如何跟說話「刺耳」的準公公溝通。

此文一出，不少網友建議原PO觀察男友的反應，「妳要觀察妳男友喔，先確認跟他爸不一樣，再考慮結婚」、「你男友的反應呢？沒出聲還是有幫妳講話？自己家人無法選擇，但可以不要選這種人成為姻親」、「如果男友對妳非常寵愛，他就不會放任自己爸爸在妳面前說這些了」。

也有網友推測，準公公是自卑心作祟，「就是因為自卑啊，未來兒媳怎麼可以比自己家過得好，這樣他老人家的威嚴何在，以後該拿什麼來管你們？所以現在才會百般刁難，讓妳習慣後才能事事壓妳一頭」。

也有網友建議不要「太乖」，直接反擊就好，「妳真的不用太乖，該讓他知道財力上的差距才不會處處打壓妳，這已經不是EQ好不好的問題了。有多少實力享受多少資源是自己的本事，不是靠一張嘴就行」、「妳家感覺經濟條件不錯，但妳不太會回話，其實沒有標準答案，可以一律用我爽我還消費得起回答」。

兩性關係 公公 結婚

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看房被說浪費生命…她難忍準公公「酸言刺耳」 眾人急問：男友呢？

對公婆說話方式感到很不舒服，該如何反應呢？一名女網友發文，稱她和男友準備結婚，但公公的說話方式非常「刺耳」，當他們看新房時，公公卻質問既然沒有要馬上買房，那現在看房是不是在「浪費生命」？不斷對他們看房指指點點，讓她感到很不舒服，直言：「叔叔你是住海邊嗎？」。

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