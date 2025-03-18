長輩總愛講難聽話 他崩潰：想陪家人又怕受氣

跟長輩相處時要有技巧，避免讓雙方不愉快。日前有位網友表示，他每週都會陪家人出去走走，但很受不了長輩對他的酸言酸語，無奈地說「我是不是應該少回家？」對此，許多人安慰「很多台灣長輩就是不用正面方式表達，總愛用責罵的」。

一名網友在PTT發文表示，他每週都會陪家人出去走走，但很受不了他們講話方式。他舉例日前出門時，家人就用不耐煩的語氣說「你穿這樣會冷」，原PO好聲好氣回應，「不會啊！還好」結果家人竟回罵「你就冷死好了」，讓原PO無奈表示，「真的很無言，我是不是應該少回家？有時候覺得應該要多回家陪長輩走走，結果反而是自己在受氣」。

對此，有人教他方法，「長輩只是想嘴對方，不管回應什麼，他們都有意見，這時候你只要回『好喔』，或是把手指放嘴巴前，然後『噓』一聲，就好了」、「我目前都直接幫家裡繳水電，但回家就看心情，這個模式之後，我媽反而收斂很多」；也有人認為，「其實你家人不是不友善，是不會說話，他前面是擔心你，只是不會用好聽話表達」、「我不覺得是不友善，不然長輩不會關心原PO穿這樣會冷，很多台灣老一輩就是不會用正面的話表達關心，總會用責罵的方式」、「過來人建議，過好自己的生活，拓展生活圈，尋找新的興趣，都好過回家」。

但也有網友吐槽長輩的表達方式，「我媽也是這個風格，就老公主」、「這些長輩就是不友善，別拿不會表達來當藉口」、「開口閉口貶低責罵，然後說這是關心，笑死人，那我揍你一拳，然後說這是我愛的表現好不好？」