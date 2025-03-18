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公公癌末交代「拒合葬婆婆」曝房事秘辛 媳婦嘆：為報恩賠一生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦的公公癌末過世，他一生都活在不快樂當中引起網友們同情。示意圖／AI生成
一名媳婦的公公癌末過世，他一生都活在不快樂當中引起網友們同情。示意圖／AI生成

日前，一名媳婦的公公因癌症末期辭世，家人於清晨討論後事時，媳婦播放了一段由公公生前錄製的影片，內容不僅交代了後事安排，更揭露了一個深藏多年的家庭秘密，令在場家人震驚不已。

原po於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，影片中公公明確表示，不希望自己與婆婆死後合葬，甚至要求婆婆的神主牌不得入祖先牌位，理由是「已經忍受了一輩子，不想死後還要糾纏」。

原po透露，自己沒有大姑小姑，只有一個大伯。公公在得知自己罹患癌症後，在一次聊天當中曾告訴她，婆婆在嫁給公公之前，已懷有他人的孩子，而公公因欠大舅舅一個救命之恩，被迫娶了婆婆，這也是他後來都不跟婆婆同房的原因。

更令人唏噓的是，公公因為被其大舅舅酒後設計，才有了原po現在的丈夫。公公坦言，這段婚姻對他而言是一生的遺憾，他從此戒酒，也對婆婆心生怨懟，但他也告訴媳婦「大伯是無辜的」。

然而，儘管心中充滿不甘，公公仍在分配遺產時展現了對媳婦與丈夫的私心，他將地理位置較佳的土地與房子留給了他們，並將保險受益人設定為媳婦與丈夫，而對婆婆則未留下任何財產。公公表示，癌症末期對他而言是一種解脫，他終於還清了大舅舅的恩情，也結束了這段痛苦的一生。

媳婦最後感慨表示，回想之前公公臉上總是很少笑容，常皺著眉頭，「為了一個救命之恩，搭上一生的幸福。公公，一路好走」。

文章引發不少網友留言，「第一次看到是公公不和老婆一起入神主牌的，妳公公辛苦了」、「公公人也太好，真委屈了自己一輩子」、「公公有說出他的心裡話，沒有遺憾」、「好苦的人生，聽完沉重又難過」、「假如公公有真正心儀的女孩子，他因此不能娶」、「不愛的人硬要在身邊，他痛苦一輩子了」。

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