婚前1約定常淪為騙局！律師親揭「財務黑洞」：一票情侶都有

YouTube頻道「眾量級」事件延燒，讓不少人關注情侶婚前的財務分配狀況。對此，律師林智群表示，情侶最常見的就是一起存結婚基金，但分手後錢就不知去向。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

林智群在臉書表示，說到婚前被騙的事情，自己看過很多案例，最常出現1種情況，就是女生說一起存結婚基金，男生超開心，覺得這個女生真的很棒，願意跟自己有未來。

林智群進一步表示，接著雙方每個月拿2到3萬，繳了幾年後卻分手了，這種就是被倒會了；不過也有走到結婚的，然後結婚的費用還是叫男生出，這種是目前還沒被倒會，但被續了一個幾十年的約，「這才是真正的財務黑洞，男生要好好保護自己」。

貼文一出後，多數網友都表示，「以前常常取笑收入全交給老婆、女友管理的人，如果被趕出家門，全部身家只剩一條內褲而已，沒想到是真的會發生」、「男生出門真的要學會保護好自己」、「錢丟到水裡還會撲通一聲，丟到黑洞就無聲無息了」、「千萬不要共用帳戶，各管各的錢」、「結婚就是一個被騙的過程，不管婚前還是婚後，男女都一樣」、「這種事件應該與性別無關，不管男女都可能會發生」。