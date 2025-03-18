大嫂家偷吃兒子慶生蛋糕還嗆「早晚要切」 婆婆、老公反應讓她超心寒

「想問問大家這狀況你們能接受嗎？」一名母親表示，家中就讀大學二年級的兒子最近過生日，她在星期天（16日）中午特地買了蛋糕放在家裡的冰箱，打算等傍晚孩子回到家後一起享用，殊不知大嫂擅自切下蛋糕的四分之一給自己的小孩吃，還大言不慚表示「早切晚切有什麼不一樣嗎」，讓她相當難受，於是PO上網請大家幫忙評理。

該名人母在「匿名3公社」表示，自己在周末買了一個大蛋糕，計畫當晚替兒子慶生。在兒子回家前，大嫂未經她的同意就擅自把蛋糕切下四分之一，聲稱是要給兩個國小的孩子吃，還對原PO說「孩子就看到了，一直說想吃呀，怎麼了，妳孩子回來也是要切的，早切晚切有什麼不一樣嗎」，讓原PO氣到不想再跟大嫂說話。

隨後，大嫂還跑去跟婆婆告狀，說原PO自私無量，而婆婆、老公和兒子在得知事情的來龍去脈後，也紛紛勸導原PO不要跟大嫂一家人計較。由於實在太生氣，因此原PO只好上網發文，詢問網友們「要是發生在你身上，你會接受嗎」？

貼文一出，不少網友紛紛替原PO打抱不平，「因為這是生日蛋糕，照理說，她（大嫂）要買一個新的賠妳，如果講出這種話『早切晚切都要切』，代表她不知羞恥」、「一般吃食我會算了，生日蛋糕就是要壽星切第一刀」、「連妳老公都說算了，我會直接帶小孩回娘家慶生」、「當然會不接受，最討厭那種沒經過人家同意，就亂拿人家東西」。

有網友提供原PO建議，「這簡單啊！用妳婆婆、老公錢包的鈔票，如果妳婆婆、老公說『怎麼錢被用掉了』，妳就說兒子生日想要禮物，看到裡面有錢就想買，妳回應『早用晚用，還是要用在家人身上』，這樣婆婆、老公就知道問題在哪裡了」、「無法接受，那個切了就直接留給她們去吃，自己帶孩子直接去買現成的」。