快訊

「技術長批評我決策」雲云董座認行凶後悔了 10天前買刀已起殺機

冷！周三至周五清晨更冷 北市「這2區」低溫恐跌破10度

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

醉後與公公床戰！人妻崩潰「對老公、婆婆愧疚」…網驚吐：都是一家人

香港01／ 撰文／田中貴
台灣1名人妻在網上發文，聲稱有1晚飲醉酒，不慎與老爺發生關係，「現在面對我老公跟我婆婆都有一種愧疚的感覺」。示意圖。圖／AI生成
台灣1名人妻在網上發文，聲稱有1晚飲醉酒，不慎與老爺發生關係，「現在面對我老公跟我婆婆都有一種愧疚的感覺」。示意圖。圖／AI生成

酒後的確亂性，後果嚴重！台灣1名人妻在網上發文，聲稱有1晚飲醉酒，不慎與老爺發生關係，「現在面對我老公跟我婆婆都有一種愧疚的感覺」，不知道應否坦白。許多網友笑言「會不會演變成你老公以後叫你媽媽？」、「離婚吧，再考慮要不要和公公一起」，亦有人質疑事件真偽，「怎麼最近都這種劇本？很沒創意」。

與老爺發生關係 人妻感愧疚

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，夫家家境比較富裕，「親戚都覺得我是為了他們家的財產所以才嫁過來」，但樓主自言並非貪慕虛榮。

有1晚日樓主出席春酒活動而飲酒了，受到酒精影響下，她竟與老爺發生關係，而她一直對老爺都沒有那種想法，「我現在面對我老公跟我婆婆都有一種愧疚的感覺，我該跟他們說嗎？」，但她擔心一旦說出真相，其他人會覺得她想謀取身家，所以用美色引誘他們父子。

網友質疑事件真偽

樓主更問有沒有網友曾經遇到這個問題，「已經困擾我好幾天了，好幾天沒睡好了」。惟大量網友笑言「困擾到時可以拿2份財產嗎？」、「是吃春酒還是春藥？」、「都是一家人，帽事」。不過，亦有不少人質疑事件真偽，直指樓主「作古仔」、「豪門爭產情節」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

牙醫出軌太鼓女老師！約車震酒店激戰拍片 妻子怒轉發下場慘了

老闆娘出軌熟客遭捉姦…綠帽夫怒告2人 姦夫稱不舉2原因仍敗訴

文章授權轉載自《香港01》

婆婆 春酒 老公 關係

相關新聞

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

醉後與公公床戰！人妻崩潰「對老公、婆婆愧疚」…網驚吐：都是一家人

酒後的確亂性，後果嚴重！台灣1名人妻在網上發文，聲稱有1晚飲醉酒，不慎與老爺發生關係，「現在面對我老公跟我婆婆都有一種愧疚的感覺」，不知道應否坦白…

不洗碗、床上放零食…同居女友耍廢喊婚 他崩潰：怎麼可能結

另一半沒有衛生觀念，應該繼續在一起嗎？一名男網友發文，表示他和女友同居後，才知道對方的衛生習慣非常糟糕，每次他下班回到家，粽會看到餐桌的碗沒收、剩菜沒冰冰箱、床上有髒衣服和吃一半的零食，每天他都要把架式做完，幫女友做好早午餐，又整天吵「結婚」的話題，讓他產生了分手的想法，對此詢問網友的意見。

就愛報復性購物！「月光族妻」網購紓壓 夫勸存錢被嫌不疼她

與妻子價值觀相異，該如何理性溝通呢？一名男網友發文，稱他和妻子結婚三年了，妻子非常喜歡「報復性購物」，遇到壓力總會一職買東西，每個月的薪水幾乎被她用去買高單價的保養品、化妝品，衣服鞋包，讓他感到很頭疼，於是詢問網友們的意見。

社群充斥「寵女友好男人」！她羨慕又疑惑：只有我沒那個命？

網路文章真假難分辨，一名女網友在Dcard發布貼文感嘆，總是能在社群上看到許多女生被男友寵上天，又是接送服務又是送禮物，就連出國旅遊也由男生包辦。能這樣予取予求的男生應該很難遇到，網路上卻人人都有，她忍不住問「難道真的只是我沒那個命沒遇到而已嗎」。

金玉涼言

有能力，常被讚學以致用；沒能力，常被批學歷無用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。