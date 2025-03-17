醉後與公公床戰！人妻崩潰「對老公、婆婆愧疚」…網驚吐：都是一家人

酒後的確亂性，後果嚴重！台灣1名人妻在網上發文，聲稱有1晚飲醉酒，不慎與老爺發生關係，「現在面對我老公跟我婆婆都有一種愧疚的感覺」，不知道應否坦白。許多網友笑言「會不會演變成你老公以後叫你媽媽？」、「離婚吧，再考慮要不要和公公一起」，亦有人質疑事件真偽，「怎麼最近都這種劇本？很沒創意」。

與老爺發生關係 人妻感愧疚

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，夫家家境比較富裕，「親戚都覺得我是為了他們家的財產所以才嫁過來」，但樓主自言並非貪慕虛榮。

有1晚日樓主出席春酒活動而飲酒了，受到酒精影響下，她竟與老爺發生關係，而她一直對老爺都沒有那種想法，「我現在面對我老公跟我婆婆都有一種愧疚的感覺，我該跟他們說嗎？」，但她擔心一旦說出真相，其他人會覺得她想謀取身家，所以用美色引誘他們父子。

網友質疑事件真偽

樓主更問有沒有網友曾經遇到這個問題，「已經困擾我好幾天了，好幾天沒睡好了」。惟大量網友笑言「困擾到時可以拿2份財產嗎？」、「是吃春酒還是春藥？」、「都是一家人，帽事」。不過，亦有不少人質疑事件真偽，直指樓主「作古仔」、「豪門爭產情節」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》