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不洗碗、床上放零食…同居女友耍廢喊婚 他崩潰：怎麼可能結

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文，表示他和女友同居後，才知道對方的衛生習慣非常糟糕。示意圖／ingimage
一名男網友發文，表示他和女友同居後，才知道對方的衛生習慣非常糟糕。示意圖／ingimage

另一半沒有衛生觀念，應該繼續在一起嗎？一名男網友發文，表示他和女友同居後，才知道對方的衛生習慣非常糟糕，每次他下班回到家，總會看到餐桌的碗沒收、剩菜沒冰冰箱、床上有髒衣服和吃一半的零食。每天他都要把家事做完，幫做早午餐，女友還整天吵「結婚」的話題，讓他產生了分手的想法，對此詢問網友的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示他和女友同居後，才發現「不對勁」，房是他自己的，水電、瓦斯、管理費都是他負責，並沒有要求女友負擔任何費用，但每次回家後，就會發現餐桌的碗沒有收、剩菜沒冰冰箱、床上有髒衣服和吃到一半的零食。原PO希望女友能分擔一些家務事，女友卻絲毫沒做到，躺在沙發上呼呼大睡，辛苦上班一天，回家看到此場景讓原PO很崩潰。

原PO表示，他每天默默完成家務，洗好衣服，幫女友做好早午餐才出門，女友卻整天聊「結婚」的話題，比如蜜月旅行要去哪裡之類的話題，殊不知原PO已經計畫提分手了。他希望女友能改進，也溝通過，如果女友還是如此，沒有商量餘地只能分手。

此文一出，不少網友認為生活習慣差太多，應該盡早分手，「覺得不管有沒有收碗筷都要分吧，還沒結婚就這樣，結婚了你只會更累更無力的」、「可以直接分手，也可以試著攤牌，不改善就分」、「不知道你們同居多久了，如果生活習慣不一致，也不認同，不論她有沒有收碗筷，都建議分手」、「婚前的缺點不可能在婚後消失，只會越來越糟，不管是什麼缺點，如果對方無法徹底改正或是你們磨合、你接受，可以好好思考一下這段關係是否繼續了」。

也有網友分享自身經驗告誡原PO，「我之前上班回到家後，我前妻整天在家追劇或是躺在床上，我早上放進洗衣機裡的衣物也幫忙沒晾乾，放到整個洗好的衣物都變味最後也是我下班後自己去做，如果不想像我一樣結婚不到幾個月就離婚，那請拿我當借鏡吧」、「我先生只要有能躺下睡覺的位置就好，很多壞習慣講了十幾年不改，甚至講了還會惱羞成怒，比我兒子還難教，真的很討厭」。

兩性關係 女友 生活習慣

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