就愛報復性購物！「月光族妻」網購紓壓 夫勸存錢被嫌不疼她

與妻子價值觀相異，該如何理性溝通呢？一名男網友發文，稱他和妻子結婚三年了，妻子非常喜歡「報復性購物」，遇到壓力總會一直買東西，每個月的薪水幾乎被她用去買高單價的保養品、化妝品，衣服鞋包，讓他感到很頭疼，於是詢問網友們的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示他跟妻子結婚三年，生活沒有太大問題，但「金錢觀」差異非常大。他指出妻子很喜歡「報復性購物」，每當心情不好或遇到壓力，總會上網買一堆東西，並表示很需要這些。她每個月幾乎把薪水全部花光，買高單價的保養品、化妝品，衣服鞋包，並認為買東西是她的自由，就算東西沒壞也要買。

原PO表示，他們有討論過此事，但妻子說「錢賺來就是要讓自己過得開心」，原PO則認為要存錢，每次談論此話題，總會被妻子嫌太小氣、不夠疼她。對此，他詢問網友該如何讓妻子意識到「理財」的重要性，還是他真的太「計較」了呢？

此文一出，網友們認為金錢觀很難改變，「這種事溝通不來的，而且狀況會越來越糟」、「如果沒小孩，趕緊離婚喔」、「婚後才是考驗的開始，既然養不起了，那就離婚吧，認賠也是成年人應有的觀念」。

也有網友提出其他解決方式，「先做財務切割吧，現在開始AA，她找你吵就把她那句『我賺的錢，我開心就好』丟回給她」、「你最多只能限制她不能花到共同資產，以及要求她每個月至少存多少錢，但你不能限制她不買，或者你讓她該負擔的給她自己負擔，並且告知她如果她臨時突然要用錢沒錢，請她自己想辦法」、「談好每個人要出多少家用，以後兩人財產就分開吧」。