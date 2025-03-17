社群充斥「寵女友好男人」！她羨慕又疑惑：只有我沒那個命？

網路文章真假難分辨。一名女網友在Dcard發布貼文感嘆，總是能在社群上看到許多女生被男友寵上天，又是接送服務又是送禮物，就連出國旅遊也由男生包辦。她認為能這樣予取予求的男生應該很難遇到，網路上卻人人都有，忍不住問：「難道真的只是我沒那個命沒遇到而已嗎？」

原PO表示身邊很多女生都會在社群炫耀男友有多好，說肚子餓馬上幫叫外送、每天上下班接送、轉錢喝咖啡做醫美；平時約會男生出不說，連出國也由男方包辦；不是紀念日會送花，紀念日更是滿滿精品包，把女友當成公主一樣對待。她納悶要遇到這些男生應該不容易，但每次社群都充滿這類型。

貼文下方就有網友指出「凡事都有代價」，「男生會這樣對待另一半，通常也都是另一半有值得男方這樣願意付出的地方」、「基本上女方一定也有付出差不多價值的東西，天下沒有白吃的午餐好嗎」、「我男友就是妳口中那種人人羨慕的男友，但我對男友也付出了不少就是了」、「所有好的關係一定是互相的，他付出多少取決於我對他有多用心」。

也有人建議原PO別太認真，「看看就好，大家都喜歡發好的那面，到底有沒有這麼好誰知道呢」、「有個朋友常在臉書上po老公對他多好之類的，有一次吵架自己自爆他被家暴、互毆」、「所有妳看到的，都只是人家想讓妳看到的」、「這種情況當然有，但也很多只是為了滿足虛榮心或人設營造的假象」。