人妻感謝婆婆請吃櫻桃 竟被酸「只挑貴的」…網傻眼：又不是吃黃金
婆媳相處之道是一門高深的學問，近日一名人妻指出，自己竟然因為感謝婆婆請吃櫻桃，被酸「只挑貴的吃」，讓她相當傻眼，貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。
人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，婆婆買了一盒櫻桃，請大家一起吃，接著對方就問她喜不喜歡吃櫻桃，「我回答喜歡並感謝婆婆，知道這並不便宜，會珍惜的慢慢品嚐，哪知婆婆轉頭就說我『吃米不知米價，只挑貴的吃』」。
對此，其他網友紛紛表示，「以後都不要碰她的食物，乾脆自己買，哪有這種婆婆的」、「奇怪，她買了再來問妳，是為了疼妳，還是她自己也愛吃，又或是買來找機會罵妳」、「挑貴的吃就是知道米價啊」、「妳應該馬上回：『香蕉我也愛吃，只是最近漲價很貴！』到底吃個水果都要這樣虧媳婦，有什麼意思」、「就只是一盒櫻桃而已，搞得像吃掉一盒黃金」。
也有過來人分享自身經歷，「剛好跟我家相反，我買給長輩吃，她說：『妳這麼嬌貴喔，這個也吃得起喔，妳吃就好，我命沒有那麼好，我不敢吃』，所以我就成全她，當個好命人，自己吃光了」、「我買蛋黃酥，我婆婆就說她不吃甜的，但前兩周大姑才買過、還同一家，那時候我就沒聽到婆婆有說不吃甜的。之後回婆家也看她有點豆花，我老公還說他媽媽最喜歡沙琪瑪，真的看不懂什麼心態」。
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