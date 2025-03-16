他沒錢付月子中心費用 老婆自付卻怒給1命令！人夫崩潰求助

現代人生兒育女後，為了使產婦方便休養及照顧剛出生的嬰兒，通常都會選擇入住月子中心，不過月子中心所費不貲，對夫妻而言可說是一大壓力。有一名人夫抱怨，他為了負擔房貸、保險、出國旅遊等，無力支付月子中心的費用，老婆雖承諾要自己全出，卻賭氣不准老公到月子中心陪伴。其他人卻笑稱，「這樣不好嗎？你得到了一整個月的假期」。

台灣的月子中心價格依地區與服務內容有所不同，一般來說，台北市等一線城市的高端月子中心價格較高，每月費用約在15萬至40萬新台幣之間，而中南部或較平價的月子中心則可能落在6萬至15萬新台幣。費用通常涵蓋住宿、專業護理、新生兒照護、月子餐、產後調理及育兒指導等服務。

一名人夫在爆料公社發文表示，由於他將存款用於房貸、保險、出國旅遊等家用開支，已經沒有餘力負擔月子中心費用，老婆只好自行支付這筆費用，但卻因此十分不悅，甚至不讓他到月子中心陪伴照護，原PO無奈表示，「怎麼辦？她堅持說一個人去就好了」。

不少網友認為原PO根本是炫耀文，「這樣不好嗎？你得到了一整個月的假期，歡迎打開塵封已久的PS5 Pro獵龍」、「我能感受到老公難過得合不攏嘴」、「這是不是一種炫耀？可以安靜一個月有什麼不好？」、「難過內疚到嘴角都壓不住了，自責的眉飛色舞」、「趕緊買機票了啊，在等什麼？」；有人建議「就不去打擾，但要待命，不然真的會被記仇一輩子」、「你去月中，你老婆看你睡覺會更不爽」、「照做就好」。