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生日女友陪男閨密散心 他氣炸「真的很介意」…網搖頭：還不放生？

聯合新聞網／ 綜合報導
女友和男閨密相處無邊界感，男友無奈不知如何是好。 示意圖／ingimage
女友和男閨密相處無邊界感，男友無奈不知如何是好。 示意圖／ingimage

一名網友在Dcard吐苦水，透露女友總是和一位男閨密待在一起，即使他提出不滿，女友仍執意和對方外出，就連他生日也和對方出門。原PO和好友出門時她還會以寂寞為由去找男閨密，種種行為讓他直呼受不了，不少網友見狀搖頭，「還不快逃，你就是100%的備胎」。

原PO表示跟女友交往才一個月左右，自己生日快到時女友嚷著不知道怎麼安排，貼心的他回覆「只想要妳陪就好」。當天中午和好友相約吃飯，原本想和女友約下午，對方卻先推拖要忙家事接著又說要去買禮物，和朋友在咖啡廳一路坐到傍晚，在他質問之下對方才說是男閨密心情不好，所以兩人去散心。

他不滿地說只要吵架或自己不在女友身邊時，她和男閨密就會約出門，曾要求女友封鎖對方卻被拒絕。女友表示前幾任男友都不介意，只是把男閨密當工具人而已，然而更誇張的是，男閨密明明有曖昧對象卻總是來找原PO女友，就連情人節當天也要見面。每當他和女友有不開心時，對方都以他「比男閨密有趣、年輕」為由，反問為什麼要介意，讓心煩意亂的原PO忍不住問，「真的是我想太多嗎？」

貼文曝光後網友紛紛苦勸，「這你能忍住不分」、「沒邊界感又不自知的人就是這樣」、「你該慶幸她連演都不演，直接把自己跟異性沒邊界感的缺點暴露出來」、「不要內耗，趕快分手」、「你感覺比較像工具人，趕緊分手吧」、「她很煩你也很煩，這種到底還有什麼好做不出決定的」、「你頭上有道光啊 一道綠色的光」。

兩性關係 閨密

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