人正又優秀…保母竟顧上「老男嬰」！雙寶媽回家抓姦氣炸：孩子在旁邊

保母照顧雙胞胎還顧「老嬰」！一名人妻在Dcard爆料，她僱了一名長得漂亮的保母，這一年來把一對雙胞胎帶得很好，殊不知對方連先生也一起「照顧到床上」。目前她帶著兩寶回娘家，家中不動產多在她名下，因此不擔心，不過兩寶年紀尚小，娘家無人能照顧，她無奈道「這年頭防保母打人，還要防保母打砲」。

原PO回憶育嬰假快請完時開始找保母，對方願意幫忙準備副食品又有嬰兒室護理師、幼師經驗，且同意家裡安裝監視器，還在面試當天就送玩具，小孩也很喜歡她，於是便開始保母工作。原PO坦言其實很滿意保母把小孩帶得很好，只是沒想到她不僅照顧好雙寶，也順便照顧了家裡「440個月大的老嬰」。

原PO指出先生的工作是責任制不用每天進公司，她則是普通的門市人員。近日恰巧在上班時間回家，一開門就抓包兩人在沒監視器的客房纏綿嘶吼，「給了小孩最糟糕的白噪音」。打算離婚的她轟走保母後把兩寶帶回娘家，不過就要上幼幼班的孩子很難托嬰，無奈只能隱忍到8月上幼稚園再談。

貼文曝光後網友們紛紛傻眼，「好誇張，這根本電影劇情」、「真的心疼你，趕快把他們趕出去，這段時間比較辛苦」、「希望能在保母圈、育兒圈或是生活圈附近告知其他人保母資訊」、「女人真的要有能力脫身，一堆人找隊友成家，發生事情時沒能力離開」、「真的做得好，當機立斷，妳未來會更好的」。

也有網友建議「如果托嬰沒滿園還是可以問看看，現在到8月還這麼久」、「除非是婚前協議，不然婚後財產是夫妻各一半喔，不是房子在妳名下就是妳的」、「記得先收集證據，確保離婚時爭取小孩的撫養權，另外如果是婚後買房，離婚的話，是要和男方分一半，可以找律師諮詢」。