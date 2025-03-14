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蔣萬安白色情人節送禮被酸「狂踩雷」 最大地雷是這個

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加台北國際烘焙暨設備展開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加台北國際烘焙暨設備展開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影

今天是白色情人節，台北市長蔣萬安在IG祝大家情人節快樂，也幫網友整理網路上情人節地雷禮物榜單，讓大家「避雷」但影片中，蔣萬安前五大地雷禮物中，踩中3樣，被幕僚酸「市長狂踩雷」。

地雷禮物前五名分別是馬克杯、拼圖、化妝品、巧克力零食和娃娃。蔣萬安踩過3樣，分別是馬克杯、巧克力零食和娃娃，不解為何這3樣會上榜，還解釋「馬克杯因為沒放我照片」放了就是最好禮物；巧克力零食會上榜的原因揭曉，是因太容易取得，感覺是去便利商店交差，娃娃則是因太占空間。

影片最後還有一樣「最大地雷禮物」就是「我」；蔣萬安說，這他每年都會送給另一半「我就是妳最好的禮物」，每年都會送，自己兩手空空，綁個蝴蝶結，就是最好情人節禮物

蔣萬安上午參加台北國際烘焙暨設備展開幕典禮受訪說，今天是白色情人節，之前有拍了一個小影片，特別跟大家分享有些情人節小禮物千萬不要踩雷。所以不管是馬克杯、送娃娃或者是巧克力，這些可能都是以前常常會踩到的地雷，所以特別透過小影片跟大家分享。

至於給太太的禮物，蔣萬安說，其實之前就有讓太太可以休息一下，前不久她才到國家音樂廳去聽台北市立國樂團的表演，自己在家裡帶著3個寶貝「讓我來1打3」讓太太可以去義剪，那她拿到證照(丙級美髮證照)，所以這些都是送她最好的情人節禮物。

市長IG

今天是白色情人節，台北市長蔣萬安在IG祝大家情人節快樂。圖／取自蔣萬安IG
今天是白色情人節，台北市長蔣萬安在IG祝大家情人節快樂。圖／取自蔣萬安IG

情人節禮物 白色情人節 蔣萬安

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