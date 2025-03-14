Andy分手慘被切割「一無所有」 資深媒體人曝4大啟示

百萬YouTuber「Andy老師」拍影片「分手後我一無所有」，指他開創並經營多年的頻道「眾量級」，到最後竟才發現「不是自己的」，「頻道是我努力10年的成果，沒想到分手後就被完全切割」。資深媒體人狄志為在臉書表示，一個人被吃乾抹淨是什麼感覺呢？利用完踢到一邊，整碗端走，這也實在太慘了。

狄志為表示，男女朋友，最好還是不要一起創業，尤其又有另一方的家人介入，他也有被利用丟掉的經驗，「但是沒有像YouTuber Andy老師這麼慘」。百萬網紅的年收一年至少千萬起跳，更何況Andy的頻道是200多萬訂閱，9年前成立公司，無緣的岳母卻占50 %股份，自己領月薪當打工仔，前兩年領3萬 ，後面加薪領了5萬5000元，只有微薄的年終，最後別說股份，連筆電都被沒收了，等於是淨身出戶。

他說，Andy自己月租6000元小套房，對比前女友住豪宅、開保時捷，背名牌包，真的滿諷刺，「也難怪Andy影片要跟自己的父母說對不起，他連自己的帳本跟印章都交出去，卻被無情的對待」。

「但危機就是轉機，天無絕人之路，我是這麼相信著」，狄志為表示，這不是馬上來了嗎？這支聲明影片瀏覽數已經破600萬，Po文這一天Andy老師的個人YouTube頻道訂閱人數暴增至122萬。

至於Andy事件給眾人的啟示，狄志為表示，我們要注意，第一，盡量不要跟人家合夥，或者是有金錢往來。第二，不要信任別人笨到連存摺印章都交出去。第三，善良不能被欺負，要有鋒芒。第四，男女朋友別一起創業，特別有其他的家人加入的時候。

其他網友表示，「沒見過這麼慘的百萬YouTuber，每月薪水比剪片師還少，明明可以年收千萬的」、「善良的人不會害人，但都忘記要防人了」、「有關於錢的，都要白紙黑字寫清楚」、「看過幾個身邊朋友的例子，做生意別合夥」、「就算是親兄弟也要明算帳，就是因為一旦牽扯後，很多時候朋友做不成，親友不和」、「其實不只男女朋友，我覺得再好的朋友，也不要一起創業開店，最後都會為了錢鬧翻」。