女同學胸部貼背、要求載回家！他愣「這樣正常嗎」 網猜測：想釣你

是暗示還是在釣魚？一名網友在Dcard發布貼文向廣大網友提問，大學實驗課時，同學們圍一圈看教授操作，沒想到後方女同學直接把胸部貼到他背上，沒隔幾日又要求載她回家，種種行為讓他非常在意，好奇「是不是自己想太多？」

原PO表示某次實驗課教授讓大家圍在一起看，他站在人群裡，突然感覺後面女同學的胸口貼到他背上，因為不確定是有意還無意，讓他直接愣在原地，事後也一直在想這種情況女生自己會不會察覺？也不排除在人擠人的情況下，難免產生身體接觸。

沒想到幾天後，原PO再次發文表示，這位女同學突然要求載她回家，兩人明明關係一般也沒特別熟，所以對方的主動開口，讓他有些意外。然而騎車時，不像一般人抓著後座，女同學竟然直接抓住他衣服兩側、貼得很近，他回憶能清楚感覺到她胸口些微的擠壓，呼吸還會有意無意吹到他耳朵，讓他瞬間僵住，完全不敢亂動，只能假裝專心騎車。

貼文曝光後網友調侃「我已經想好小孩的名字了」、「你下次載她的時候，嘗試牽她的手，就知道了」、「對方不是渣女的話就是對你有點好感」、「在試探你啊，約她出去幾次看看」、「都那麼明顯了還來問啥意思的」；也有人提醒「不舒服的話請告她性騷擾。要是換成男生被載，一直有意無意往前用下體頂女生，應該早就被告翻了」。

貼文下還有過來人勸「冷靜處理，感覺她想釣你」、「可能就是一個沒有邊界感的女生，在還沒確認雙方的感情前，都要小心」、「小心仙人跳，乳溝深深害人一生」、「很怕是海后，給你一點甜頭嚐嚐，從此你就變成她忠誠的工具人」、「城裡人套路深」、「女生大多是無意的，你不要想太多了」。