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男童玩褲繩 幼師直接剪掉！ 家長憂：情緒管理疑慮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親透露孩子上課玩褲繩遭老師直接剪掉。 示意圖／ingimage
一名母親透露孩子上課玩褲繩遭老師直接剪掉。 示意圖／ingimage

會不會太極端？一名母親在Dcard發布貼文詢問，兒子的褲繩被老師直接剪掉，雖然可以理解，但又覺得對幼兒來說太過激進，也擔心老師的行為會影響孩子的身心，詢問網友意見，想知道該怎麼和老師溝通，貼文曝光後網友傻眼「好離譜的處理方式」。

原PO表示最近得知兒子在學校上課一直玩褲子上的繩子，褲繩直接被老師剪掉。接孩子的當下老師沒有告知這樣處理，是看到聯絡簿才知道的。身為孩子的母親，她知道自己兒子愛玩、不乖又沒有認真上課，但兒子還在念幼稚園，面對老師的處理方式她很糾結是不是對的。

貼文曝光後不少網友震驚「這作法超瘋，絕對有問題」、「內心真正的不舒服，應該來自於『剪』這個動作具有破壞性、侵略性，是一種個人物品被破壞，連帶心理上有被侵犯的感受」、「說實話有點可怕，隱隱覺得老師情緒管理有點問題，請多加注意」、「建議換班級或學校，老師的舉止絕對不是理想的處理方式」。

不過也有網友挺老師「老師的做法，應該自己深思熟慮評估過後果才採取這樣子的做法」、「現在不能處罰的緣故吧，我是覺得不用小題大作，可以告知老師剪掉這個處理方式讓你感到不愉快」。還有人建議「這種做法可能會造成小朋友的陰影，我覺得非常不恰當，可以和孩子聊聊天，問問他的感受」、「可以先打電話問問看老師詳細的情形跟為什麼老師這麼做的原因，然後再一同討論有什麼更好的解決方式」。

幼稚園

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