煮飯擔心被下毒...她嘆男友警覺心太高 快被搞瘋了

另一半警覺性太高，難免會造成對方的困擾。一名女網友發文，稱他男友警覺性太高，一開始以為他只是比較謹慎，但當她煮飯時男友總是要盯著她，擔心被「下毒」，生病拿藥時還要把整包藥包拆開，一個一個藥確認，如此行徑讓她覺得男友太「神經質」，於是和他分手，也忍不住感嘆：「每天被疑神疑鬼我真的被搞瘋」。

一名女網友在Dcard發文，表示他起初以為男友只是個小心謹慎的人，但當同居後，她才發現男友警覺性實在太高了，原PO舉例，當她玩手機時，分享喜歡的影片，男友都不願意點進去，害怕手機會中毒；她煮飯時男友都要在旁邊全程盯著看，害怕被「下毒」；生病拿藥時，都要把藥包拆開，一個一個檢查；有點小病就要跑醫院，就是傳說中「浪費醫療」的怪人；只要看到詐騙新聞就會開始疑神疑鬼。

原PO表示，男友疑神疑鬼的行為也漸漸影響到她了，後來真的受不了，於是跟男友分手了，也不禁感嘆男友每天疑神疑鬼已經快把她搞瘋了。

此文一出，不少網友推測男友可能有精神疾病，「這不是警覺性高，是過度神經質了吧，被害妄想症」、「類似強迫症或是妄想症的精神疾病，他該去看醫生」、「被害妄想症超嚴重，這種相處應該很累」、「認真覺得他可能需要看精神科，感覺已經嚴重社會脫節影響生活了」。

也有網友分享類似經驗，「這我前任，典型被害妄想症、強迫症、控制狂，例子太多了我懶得打，遇到快逃，不要覺得他好細心跟直男不一樣什麼的，完全不會注意小細節的直男比較好」、「我朋友也很嚴重，每次來找我第一件事就是要求我關掉手機，他自己手機的攝像頭都用膠帶貼住」。