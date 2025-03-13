「婚前買房」是被算計？媽媽擔心男方有盤算 網：白頭偕老就沒差

男友「婚前買房」有可能是在算計女方嗎？一名女網友在Dcard發文，稱她男友的媽媽為了通勤方便，幫他付了頭期款買了間房，但她媽媽認為男方婚前買房是在「算計」她，以後家用花費勢必要多付錢，朋友們也如此認為。對此，她詢問網友：「婚前買房真的是對另一半的算計嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示男友的媽媽為了兒子通勤方便，自付頭期款給他買了一間房，貸款分兩半貸，因此房子所有權是男友和他媽媽的，原PO當時並沒有感覺異常，到了近日，男友覺得可以步入下一階段，提起「結婚」的事情，原PO媽媽則要求十萬元餅錢應由男方付，並指出她對於男方「婚前買房」的行為很不滿意，覺得原PO被「算計了」，現在用男友的錢繳貸款，以後水費電費等家用費用勢必是她要承擔。

原PO表示，她不能苟同媽媽的說法，因此用男友名義自付十萬餅錢給媽媽，況且男友本來就覺得結婚娶別人家女兒要付點東西是理所然的，後來也退回餅錢了。但當她跟其他朋友吃飯時，朋友也覺得她被男方「算計」了，認為媽媽用心良苦，原PO還不領情之類的話。對此她很好奇婚前買房是否存在算計，上網po文詢問網友們的意見。

此文一出，大多網友認為如果能白頭偕老，就不存在算計。「妳的婚姻完全沒問題白頭偕老的話，就不存在什麼算計啦，不然就是可能哪天妳會突然發現媽媽真的是為妳想」、「妳確定能攜手到老就沒差」、「我是不會覺得被算計，那本來就不是我的東西，我有自己的房子，他的房子婚姻存續我就住，婚姻不在，我也不會想要」。

但也有網友分析，如果之後離婚，原PO可能會吃虧，「婚後妳男友還貸款就是使用你們的共同財產，除非妳男友本身薪水很高那就沒影響，不然他的錢拿去還貸款，也就意味妳需要多負擔生活的支出，按這個模式，若日後不幸離婚，分財產時妳蠻可能會吃虧」。