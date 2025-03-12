說要當生活費...她怨家人將8萬獎金占為己有 網見理由：家人是對的

中獎的獎金該給家人保管嗎？一名女網友發文，稱她參加活動抽中8萬元獎金，父母發現後就收起這筆錢，說要給她當「生活費」，但她認為她自己抽到的錢想怎麼花就怎麼花，想要自由支配自己的錢。

一名女網友在Dcard發文，表示她是大學二年級的學生，參加活動抽中了8萬元頭獎，被父母發現後就收起這筆錢，說要當她的「生活費」，擔心她會拿這筆錢買遊戲點數。原PO表示，她沒有打工，生活費都要依靠父母，每個月2萬元，本來以為有這筆錢可以自由使用，沒想到卻被父母「占為己有」。

原PO表示，遊戲抽獎池活動快結束了，因此很想拿回這筆錢，但她也不是要把8萬元全部換成遊戲點數，只是想自由支配這筆錢，因此請教網友該如何從父母手上拿回8萬元。

此文一出，不少網友認為父母替她保管錢是對的，並批評原PO儲值遊戲點數的行為，「會拿去儲遊戲，就證明妳父母不給妳是正確的，有再多錢也是往水裡丟」、「父母賺錢很輕鬆嗎，體諒一下不難吧，畢竟妳還沒自己賺錢，也只是當個伸手牌，都花在遊戲是很不成熟很浪費沒錯」、「看到後面知道他們是對的，他們太了解妳了」、「我是妳爸媽也不會給妳，再說了，妳又沒打工，還跟家裡拿2萬生活費，不好好存著還想拿去買遊戲點數，妳以後會後悔」。

也有網友勸原PO去打工，就可以支配自己的錢，「不然妳自己打工賺錢啊，都大學了又不是未成年，爸媽每月給妳2萬生活費，結果妳中8萬要拿去課金？是8萬不是800誒」、「自己去打工賺錢」、「拿不回來就去打工」、「真的有能力就去打工，用打工賺得錢抽獎池妳還比較心安理得」。