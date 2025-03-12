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愛上「迴避型」只能單方面付出？她嘆朋友成工具人：根本自虐

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友說朋友愛上了迴避型的女生，單向付出只希望對方能改變，但她覺得只是「工具人」而已。示意圖／ingimage
一名女網友說朋友愛上了迴避型的女生，單向付出只希望對方能改變，但她覺得只是「工具人」而已。示意圖／ingimage

「迴避型」的人容易受到情感的衝擊，因此習慣將情感收起來，外顯出理性且獨立的狀態，甚至會故意保持冷漠來避免親密互動。一名女網友發文，稱她朋友愛上了迴避型人格的女生，單方面付出只希望對方能改變，但在她眼裡朋友只是「工具人」而已，並直言：「愛上迴避型根本自虐」。

一名女網友在Dcard發文，稱她一直認為愛上「迴避型」的人是自虐，應該要避開這種人。她透露有位男性朋友愛上了迴避型的女生，很崇拜對方的工作能力和顏值，但對方經常逃避，朋友只能單方面付出，長期陪伴，希望對方能夠改變，最後沒選擇他也沒關係，只要對方能變好，他就很開心。

原PO質疑，朋友這種想法是否是健康的，在她看來，朋友只不過是「工具人」而已，這樣是否算是愛情呢？還是只是盲目的崇拜呢？對此詢問網友們的看法。

此文一出，不少網友分享與「迴避型」相處的經驗，「我剛結束一個這樣的關係，我也以為時間可以解決問題，但是我們還沒確定交往時反而比較穩定，確定交往後可能關係變近對方反而覺得有壓力想跑，最後變成冷暴力，然後結束」、「目前跟男友交往3年，交往前到交往2年這段時間，男友一直是迴避型，我是超級焦慮型，那時候真的心好累」、「跟迴避型交往中，完完全全感受不到被愛，很痛苦」。

也有網友分析迴避型的想法，「迴避需要的情感需求較低，也不太會表達，迴避不喜歡被捆綁，相對的也不會想捆綁另一半，反而適合喜愛自由有目標的人，只能說不能以主流的親密關係價值觀來套用在他們身上」、「迴避型應該不會接受來自對方的好處喔，因為知道沒法給出回應，這份心意對我們而言過分沉重了」。

也有網友建議不要改變對方想法，「我個人覺得任何試圖改變對方的想法都是錯的，我信奉只篩選原則，他現在因為還在追求，濾鏡效應使他感覺志在必得，能夠改變對方是他單方面的想像」、「不要妄想自己可以改變別人」。

兩性關係 另一半

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