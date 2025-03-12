夫妻搬新家…她不滿「婆婆討鑰匙」 網見1句話全不挺：沒權利埋怨

在經濟能力許可的情況下，許多夫妻會選擇買房，不與雙方父母同居，讓彼此的生活空間更自在。近日一位人妻抱怨，夫妻兩人才剛搬入新家，婆婆便向兩人索要房子鑰匙，讓她有些反感，並埋怨「頭期款婆婆只給240萬」。許多網友認為原PO若當初沒拿人好處，才有權利對此大聲說話。

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，她與丈夫近日剛搬進新家，婆婆便向兩人開口拿鑰匙。原PO認為，兩人的房子總價3千萬元，婆婆只贊助了240萬元，因此不願給婆婆這棟房子的鑰匙，並表示，「等我們存夠錢，就連本帶利還給她」。

對此，許多網友認為若是不想看人臉色，當初就不應接受金錢贊助，「看起來又是一個不知足的人」、「有本事就別拿人家的錢，全額自付，講話才能大聲」、「能贊助也是要老人家願意，不然你也可以婉拒，就不會有鑰匙的問題」。

還有人建議原PO，「去銀行再貸一筆還給她，不需要看人家臉色，不然以後你就難做人了」、「你的心態有問題，請把240萬+利息還給她，你才有底氣大聲講話」。

也有人分享自己遇到的情況，「我婆婆沒有給錢，大姑上班公司在家附近，還叫大姑來跟我們住」、「我們婆婆是一毛錢都沒給，反而現在每個月還要給她錢」、「我也有準備鑰匙給婆婆，以後她來，如果我在外面，不用再趕著開門」。