老公提議去日本帶妹妹去 她無奈：這樣出國像在應酬

許多人喜歡出國旅遊，尤其鄰近台灣的日本，更是國人旅遊的首選之地。日前有位人妻抱怨，她老公提議「下次去日本可以帶我妹妹（小姑）一起去，因為妹妹對日本很熟悉」，不過原PO猶豫，「這樣我會覺得難得休假，出國還要應酬」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她老公提議下次去日本可以帶妹妹一起去，因為妹妹對日本很熟悉，比較有經驗。原PO表示，「小姑今年30幾歲，單身且常常出國，對我的小孩也不錯」，不過她憂慮，「我本身是內向的人，對我來說除了自己的媽媽、老公、小孩，面對其他人就是應酬，如何避免難得休假，出國旅行還要應酬的狀況？我這樣很奇怪嗎？」

貼文引起熱議，有人支持她，「我懂，面對不習慣的事情就像在加班，這不奇怪，但因為是先生那邊的家人，就像婆婆一樣，再怎麼討厭也無法避免的」、「真的要的話夫妻自己去就好，多一個人意見會更多」、「妳一點都不奇怪！妳老公提議妳可以拒絕，不想多一個人，不管什麼理由都不要勉強自己」。

也有人建議可以跟小姑去看看，「平時相處很OK其實沒差喔！反正一起出國試試看，如果經驗不好下次就不要就好，先不要預設太多啦！」、「很奇怪，為什麼不能一起去呢？ 而妳老公也只是說說提議一下，妳反應就這麼大。只要是小姑自己付錢，自己住一間房。旅途上有個認識的伴，又比較懂日本，又什麼不好的？」、「可以一起去，然後各逛各的分散，小姑可能也不想一起」。