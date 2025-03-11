怨大小姑出遊只顧自己孩子…人妻心疼女兒被冷落 網看細節全不挺

一名人妻抱怨，日前跟大姑、小姑一家出遊，發現她們只買冰淇淋和零食給自己的孩子，卻沒有把她的孩子也計算在內，另外玩耍時她的孩子也默默一個人待著，不禁覺得心寒。然而跟老公反映後，得到的回應是「想太多」，於是上網PO文請益網友的意見。

原PO在匿名公社發文，提到日前跟大姑、小姑一家出去玩的時候，發現她的孩子完全被冷落了。原PO提出自身觀察，透露大姑、小姑在外面只買冰淇淋和零食給他們自己的孩子，「讓我孩子孤零零站在一旁」。

原PO還說，當大姑、小姑兩家人開心在一起玩耍時，「我孩子一個人默默的」，不免感到相當心疼。原PO直言對這些現象感到「無法理解」，認為她的孩子也是大姑、小姑們的外甥女，為何卻要遭受冷漠對待。

原PO坦承，每次看到她的孩子被大姑、小姑一家人忽視，「我就覺得她（女兒）的心裡一定很受傷」。然而跟老公反映後，老公卻覺得原PO想太多，並分析有可能是她的孩子比較內向，不會主動向旁人表達自身需求，「開口跟姑姑說一定也會給她（女兒）」，並猜想說不定是因為大姑、小姑都以為原PO不讓孩子吃垃圾食物，所以才沒有主動買孩子的份，要原PO別再多想了。

貼文一出，不少網友表示家人之間本來就要互相分享、禮尚往來，「妳自己不會買給妳孩子嗎？還有妳有買過給大姑小姑的孩子嗎？而且妳以為大姑小姑是買給誰？是買給他們自己的孩子耶，不要那麼愛等人家出錢好嗎？」、「每次？那妳都只想等別人買單才和大姑小姑一家出去玩嗎？妳也可以主動買單啊！冰凍三尺，非一日之寒。妳心寒？ 問問自己『互相』的次數有幾次？」。

有網友認為原PO應該主動去買自己孩子需要的東西，「妳看妳小孩孤零零的，妳怎麼不自己掏錢幫她買」、「妳不是也在場，妳不能自己買嗎？老是等人請客不好吧」、「有可能她們常常互相買來買去習慣了，基本上自己就走過去，要嘛就買所有小朋友的，刷一下存在感『要吃什麼？舅媽買給你們』，不想讓孩子感到委屈就自己錢包掏出來買給孩子，真的不用想太多，人家姐妹的感情妳要怎麼比」。