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人妻怨女兒常被大姑要求打招呼 對方懷孕還想把父親欄填她老公

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨大姑總是要她女兒叫姑姑，而且大姑在離婚狀態懷孕時，婆婆還想請她老公當義父，把名字填在寶寶的父親欄。圖／AI生成
一名媳婦抱怨大姑總是要她女兒叫姑姑，而且大姑在離婚狀態懷孕時，婆婆還想請她老公當義父，把名字填在寶寶的父親欄。圖／AI生成

婆媳關係自古是難解的問題，日前有位媳婦抱怨，老公家裡是傳統產業，她嫁進去後，每次大姑都會特別要求她女兒「叫姑姑」，連姑姑肚子裡的孩子，都要女兒「叫小寶」，讓她十分無奈直呼「我女兒都跟妳胎兒打招呼了，妳怎麼沒叫妳的胎兒跟我女兒打招呼？」甚至在大姑離婚後，突然懷孕之際，婆婆還想將大姑孩子的父親欄填上原PO老公，讓她十分傻眼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，大姑的辦公桌在她旁邊，每次4歲女兒下課，到辦公室會先找她要餅乾吃，但大姑會在旁邊說「叫姑姑、叫姑姑」，但原PO無奈「女兒肚子餓先來找我，我也想抱她一下，再讓她去姑姑旁邊玩不行嗎？每次都要提醒女兒叫姑姑再來找我，真的很厭煩」。

她抱怨「後來我就不提醒了，女兒想叫姑姑就叫，但女兒不常跟姑姑打招呼，所以大姑就會用全辦公室都聽得到的音量，說『來～叫姑姑』」。原PO繼續抱怨「大姑很重禮貌，去年她還在懷孕時，就要我女兒跟她胎兒打招呼，喊著『來～叫小寶、叫小寶』」，原PO指出「我現在住婆家，我跟婆婆從前年鬧翻後，就不打招呼了，後來大姑離婚搬來住，她離婚後突然懷孕，婆婆還想要我先生的名字放在寶寶欄當義父，我聽了超傻眼，還好她找了男友當寶寶的父親」。文末她抱怨，「我女兒都跟妳胎兒打招呼了，那妳怎麼都沒有叫妳胎兒跟我女兒打招呼？」

文章曝光後，引來不少討論，「鬧翻還可以同住，真是超佩服」、「都可以跟婆婆翻臉了，還用跟大姑客氣嗎？」、「妳的毛很多，女兒叫聲姑姑，妳是會少5斤肉？」還有網友點出登記父親的問題，指出「只有我覺得妳婆婆很鬧嗎？叫自己女兒的孩子登記到自己兒子名下當爸爸，這樣孩子要怎麼叫，聽起來很亂輪欸！」、「大姑小孩的父親欄放妳老公的名字，小孩要叫他爸爸還是舅舅？小孩本身是自己的表兄弟姐妹？」

不過也有網友安慰，「妳看到她的小孩，就追著她叫舅媽、表姐，讓她小孩也有一樣的困擾即可」、「用她的方法打怪啊，以後當著大家面，說寶寶也要叫舅媽、叫舅媽，以其人之道，還治其人之身」。

大姑 婆婆

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一名人妻抱怨，日前跟大姑、小姑一家出遊，發現她們只買冰淇淋和零食給自己的孩子，卻沒有把她的孩子也計算在內，另外玩耍時她的孩子也默默一個人待著，不禁覺得心寒。然而跟老公反映後，得到的回應是「想太多」，於是上網PO文請益網友的意見。

一句好話

放下扎心的過去，才有舒坦的未來。

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