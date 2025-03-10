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妹子盼男友先載父母練習開高速公路再載她 被罵「自私」網看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的男友買了新車，但她害怕危險，希望對方先練習開高速公路再上路。示意圖／ingimage
一名女網友的男友買了新車，但她害怕危險，希望對方先練習開高速公路再上路。示意圖／ingimage

因為怕危險，要求男友練車再上路真的「自私」嗎？一名女網友發文，稱男友買了新車，希望能一起去遠一點的地方遊玩，但她害怕危險，希望先練習開高速公路再上路，但男友卻認為開高速公路不用練習，並指責原PO很「自私」，只考慮到自己安全。對此，網友們看法兩極，有一派網友認為原PO的確很自私，另一派認為要求安全合情合理。

原PO在Dcard發文，表示男友最近買了一輛新車，她希望兩人可以去遠一點的地方遊玩，但開長途勢必要上高速公路，她擔心男友駕駛經驗不足會很危險，因此希望對方能找時間練習開高速公路，練熟後再載她會比較安心，但男友卻覺得開高速公路沒必要練習，原PO則提議可以載他爸爸練習，順便看高速公路狀況，但當時男友沒有反對，讓她以為對方同意了。

原PO表示，過兩天後詢問男友的練習進度，對方卻沒有練習，並表示想直接載原PO上高速公路，要她陪著練習。原PO直言直接上路「很危險」，沒有練習就載她上路，完全沒考慮到她安全，男友聽聞後卻指責原PO很「自私」，只考慮到自己安全，完全沒有顧慮到他和父母安全，原PO聽了感到很難過，認為男友沒有理解她內心的擔憂，對此請教網友的看法。

此文一出，不少人指責原PO的想法才是自私，「我覺得妳真的有些自私，男生都說想要妳要陪他練習，可能也說明可以請妳幫忙注意方向或是有妳在，他會開得更放心更安全，一起學習經驗不是也很好嗎」、「妳確實超級自私，妳怕男友沒有經驗要他載爸媽練習，不是陪伴一起面對累積經驗，而是丟給別人自己加油努力」。

但也有網友認為注重安全合情合理，「我也是會找有經驗的人陪我開車，像我都是找我爸媽，而不會找男友，某種程度上來說，算是更相信自己爸媽，而且如果找男友練習，萬一我害他怎麼了，想到就很可怕也麻煩」、「要開車自己就要練習，沒經驗就載女友心臟是有多大顆，找家人陪本來就是正解，一般來說爸爸都比較有經驗」。

兩性關係 男友

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