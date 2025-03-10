男友失聯1小時…她狂傳訊息遭嗆「瘋婆子」 網也不挺：控制欲超強

只是關心？一名女網友在Dcard發文抱怨，她因為男友從說要出門到出現花了一個小時，中間聯絡不上很擔心，卻被男友說是瘋婆子，事後提出定位還被拒絕讓她很委屈，因此詢問大家「真的是我太大驚小怪？情侶間加定位會覺得很變態嗎？」，然而網友看完來龍去脈也忍不住喊「控制欲太強了吧」。

原PO解釋跟男友家約距離30分鐘車程，近日男友要來找他，說完準備出門卻過了40分鐘也沒出現，傳訊息關心也沒回應，等到快一小時，她開始擔心男友是不是出了什麼事，最後在打電話時才看到車子到家門口。男友解釋因為沒有馬上出門，還順便去加油，加上在開車沒辦法回覆訊息。

不過最讓她不滿的不是久等，而是對方說「在開高速公路也沒手回，就看到一個瘋婆子訊息一直跳」，她忍不住反駁「我是在擔心你」。事後兩人鬧得有些不愉快，回家前原PO跟對方要手機的內建定位被拒絕，男友先是解釋不想被控制，覺得定位很變態，但最後還是很不情願的把定位分享給她。

貼文曝光後網友直搖頭，「滿變態的，而且妳控制欲好像有點強」、「加定位真的沒必要好嗎？而且妳這樣太誇張了，妳男友是成年人了」、「妳男友這個情況我覺得還好欸，反而是妳會讓人很有壓力」、「不要假借擔心之餘其實想監控，如果是我我會覺得妳超煩」、「出門想要對方報平安這點可以理解，可以再溝通，而不是用吵的或裝定位」。

但也有人補血，「完全可以理解原PO那種擔心的感覺，準備出門對我來說也是下一秒就是踏出家門的意思」、「我不喜歡定位但我希望他是出發前一刻跟我說，讓我好算時間，因為我本人很討厭空等」、「是覺得不用定位啦，不過另一半擔心我到這個程度是蠻開心」、「對方超出預計抵達時間的時候，我也會腦補很怕對方出什麼意外」。