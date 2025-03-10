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月子中心該AA嗎？人夫曝承擔部分養育責任 網看理由挺：老婆全出

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己不想生小孩，小孩也不從父姓，所以希望妻子全額負擔月子中心的費用。 示意圖／ingimage
一名網友表示自己不想生小孩，小孩也不從父姓，所以希望妻子全額負擔月子中心的費用。 示意圖／ingimage

這樣的AA制合理嗎？一名網友在Dcard發布貼文討論，自己不太想AA妻子的月子中心，因為自己本身沒有要小孩，且不從夫姓，夫妻買房的頭期款自己全扛，網友見狀也點頭「合理，女生付」。

原PO解釋，首先小孩不是跟他姓，依這種情況來說，娘家應該出全額，而且老婆也有不少存款。不僅如此，想要小孩的是老婆，養育的部分自己已經妥協答應承擔一部分。另外房子的頭期款是他出的，貸款兩人平分，寫兩人的名下。

不少網友點頭，「這個情況我也支持女方全付」、「想要的是她，那你是配合的，那應該要她占大部分或是全出」、「合理啊，這種情況我贊成生產費用老婆自己擔」、「合理欸，誰想要的小孩自己負責呀。那女生要你出的理由是什麼」、「支持你老婆負責月子中心大部分的費用，孩子她要的加上跟她姓氏，就算她全額也應該的」。

也有人搖頭，「我覺得夫妻當到要斤斤計較很沒意思，乾脆離婚好了」、「沒有規劃共識為什麼要結婚」、「如果你不想要小孩，感覺後續養育你會很痛苦，還有費用問題你們可能會有很多爭吵」、「可以評估另一半的想法，有的人可能答應自己全出、但心裡不爽，那往後的日子容易有芥蒂」、「你不想要有小孩，之後小孩生下，照顧小孩和一些零碎的事情其實都會迫使你們走向離婚」。

AA制 夫妻關係 月子中心 育兒

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