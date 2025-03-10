媳婦狂拉肚！婆婆省錢烤蛋糕「螞蟻都不來」 揚言下次要加優酪乳

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名人妻抱怨，受不了婆婆很愛烘焙，但又弄得很難吃。 示意圖／Ingimage
近日一名人妻抱怨，受不了婆婆很愛烘焙，但又弄得很難吃。 示意圖／Ingimage

烘焙是不少人的休閒嗜好，不過近日一名人妻抱怨，受不了婆婆很愛烘焙，但又弄得很難吃，而且就連婆婆本人也不吃，最後只能將食物丟掉。貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，婆婆熱衷烘焙，但製作出來的蛋糕卻總是難以下嚥，因為對方在使用食材時，會選擇較便宜的替代品，比如用沙拉油代替奶油，儘管原PO已勸過多次，婆婆仍聽不進去。

原PO形容，婆婆做的蛋糕通常油耗味很重、質地堅硬，難以入口，不只自己，連孩子和丈夫都不想吃。原PO甚至指出，婆婆有次做了蛋糕，因為沒人要吃，所以靜置在桌上一段時間，結果連螞蟻都不願接近。

原PO表示，每次吃完婆婆做的甜點，都會跑廁所，沒想到對方還回應「總比大不出來好」。婆婆之後還宣稱下次要加入優酪乳一起製作，讓原PO不禁感嘆：「到底怎樣她（婆婆）才會放棄烘焙，一想到優酪乳加沙拉油，我就心疼我的菊花！」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「奇葩婆婆，第一次看麵包加沙拉油，竟然連螞蟻都不吃」、「不聞不問就好了，千萬別幫忙丟，讓它放到發霉，冰箱放到到處都是」、「妳就堅持不吃，說妳跟小孩都飽了，叫先生吃，久了她就自己想辦法」、「是我一定逼全家人一起吃，這種不分享就對不起自己了」。

也有網友指出，「油耗味通常是油脂氧化的結果，她用的油應該放太久了，換新鮮的給她」、「油耗味是油壞掉了吧？古早味蛋糕和某些糕點，真的是用沙拉油這類無味蔬菜油可以做的」。

婆婆 婆媳紛爭 烘焙 甜點

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