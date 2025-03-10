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逛夜市突遇老鼠衝出！她嚇到驚聲尖叫 男友卻搖頭：牠會躲開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和男友逛夜市時，被突然竄出的老鼠嚇到，男友卻只是默默「搖頭」。示意圖，非文中當事鼠。 圖／ingimage
一名女網友和男友逛夜市時，被突然竄出的老鼠嚇到，男友卻只是默默「搖頭」。示意圖，非文中當事鼠。 圖／ingimage

當女友被老鼠嚇到，你會有什麼反應呢？一名女網友發文，稱她和男友逛夜市時，有一隻老鼠突然竄出朝她衝來，她立刻放聲尖叫，在場所有人都在盯著她，但男友非但沒安慰她，反而默默地「搖頭」。如此反應讓她很受傷，雖然男友事後解釋只是「反射動作」，但她還是感到很難過。

一名女網友在Dcard發文，表示她與男友去夜市逛街，在等待臭豆腐攤販炸豆腐時，一隻老鼠突然竄出，朝著她衝來，她當下立刻放聲尖叫，附近所有人都看著她，男友並沒有立刻安慰她，只是看了她一下，望著遠方發呆，隨後默默地「搖搖頭」。

原PO表示，男友的反應讓她很失落，事後男友解釋搖頭只是「反射動作」，並沒有覺得原PO反應讓他感到丟臉，原PO表示她看到老鼠害怕很正常，擔心牠會爬到腳上很髒，男友卻表示「老鼠」會躲開，即使如此，男友最後還是向原PO道歉。但他的反應讓原PO越想越難過，擔心如果她之後得產後憂鬱症，男友是不是也會無視她的感受，還是她自己太「小題大作」了？

此文一出，不少網友認為原PO小題大作了，無論是她看到老鼠的反應還是面對男友的態度，「其實也不一定是覺得丟臉，他可能是覺得妳太小題大作，必須說我也是這一類的人，個性天生比較淡定，有的朋友蠻容易受到驚嚇，她大幅度驚叫的當下，我是默默無言地看著她」、「小題大作，他下意識的反應讓妳不開心，妳說了他也道歉說會注意妳的感受，然後妳說他無視妳的感受？」。

但也有不少網友認為男友沒同理心，「至少安慰妳吧，他這樣的反應跟路人有什麼不一樣」、「不保護妳、不安慰妳的人沒辦法當家人，別想到產後憂鬱那麼遠，光是結婚一起生活就會很慘了，更別說懷孕了」、「沒有同理心，我前任也是這樣」、「針對妳最後的發問，對，沒錯，他根本不在乎妳的感受，還硬拗他沒有覺得妳丟臉，最好沒覺得妳丟臉還要望向遠方搖頭」。

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