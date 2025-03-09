週年紀念日送什麼才合適？「浪漫」vs「實用」引發網友熱議

情侶間共度交往週年，究竟該送什麼禮物，才能在紀念日留下美好回憶。有一名女網友面對和初戀即將期滿的第一年感到很困擾，不知道該選擇「浪漫」還是「實用」？網友紛紛給出建議：「不論是哪一種禮物，心意，才是最重要！」

原PO在Dcard上發文，詢問大家「週年禮物該選浪漫還是實用？」，她表示自己和初戀男友即將迎來第一次的交往週年紀念，但卻在挑禮物時猶豫不決，不知道該選擇浪漫派的客製化禮物，還是實用派的露營好物，「大家通常會選哪種，還是有兩者兼具的選擇嗎？」

她也提到，男友平時喜歡看電影、露營、打電動，是個浪漫又愛玩的人，自己想送他真的會用到的物品，如露營配件、迷你投影機等，但擔心會缺少紀念價值，同時又考慮客製化禮物，如紀念相框、情侶公仔等，因此陷入了深深的兩難。

貼文曝光後，不少人認為送投影機既實用也很浪漫，「淘寶能找到便宜好用的，這樣之後可以一起看電影！Netflix and chill誰不喜歡」、「不如弄一個『居家小影院』的概念」、「露營+電玩+電影，投影機應該是最完美的選擇吧」。

也有另一派「儀式感」網友力推客製化禮物，「我之前送過我們的客製盲盒公仔，他超級感動」、「之前送男友客製化手錶，他戴到現在」、「有出去玩的話，把照片整理起來，做一本相本書，很有紀念意義」。最後，有網友提醒原PO，無論最終送的是「浪漫」禮物還是「實用」禮物，心意還是最重要的！