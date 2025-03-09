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租共享傘男友卻臭臉酸「吃不了苦」 她傻眼：有必要講成這樣？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard透露，因為一把共享傘考慮和男友分手。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard透露，因為一把共享傘考慮和男友分手。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard發布貼文，爆料「因為一把傘，有點想放生男友」。她說近日沒帶傘碰上下雨，借了共享傘卻被男友罵浪費錢，不僅如此，對方還故意粗魯用傘，想阻止反被嗆「花錢租了有什麼關係」，還說這樣未來沒辦法一起生活，她傻眼道，「只是不想淋雨而已，卻被講成這樣」。

原PO解釋前幾天出門太趕沒帶雨具，下午下起大雨，本想等雨停但一點跡象都沒有，恰巧旁邊有共享傘就想租借，沒想到男友馬上皺眉喊「幹嘛浪費錢，這種傘不是要收費？」她回覆，「就十幾塊錢而已，總比淋雨感冒好吧」，沒想到借傘後對方就開始擺臉色也不說話。

更傻眼的是男友收傘時還故意很大力，她阻止反被嗆「又不是自己的傘」，對方事後繼續抱怨根本沒必要借這種傘，明明也淋不了多少雨，為什麼要浪費錢，甚至說「吃不了苦，這樣以後怎麼一起生活」。對此，原PO坦言很難過也覺得莫名其妙，自己畢業後離家工作最苦的時候都熬過來了，如今只是不想淋雨卻被說成這樣。

貼文曝光後網友紛紛勸分，「同甘共苦可以懂，但花這筆錢真的有值得氣成這樣？」、「租個傘才10幾塊的事，而且也方便還，又不是多麻煩的東西」、「他有暴力傾向，而且在一起越久，他會越不想被控制」、「比起花時間難過，妳應該先分手」、「跟他在一起就要吃苦，到底誰要跟他在一起，又不是沒錢幹嘛沒苦硬吃」、「交往期間都不演了，直接探測妳對他的脾氣忍受度嗎？妳吃下這筆悶帳，以後日子會更難熬了」。

分手 雨傘

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