快訊

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

重要關鍵是「擁有未來」 專家揭想健康長壽的最大祕訣

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

到男友家吃飯 「1細節」讓她果斷喊：絕對不嫁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露赴男友家吃飯後果斷分手。 示意圖／ingimage
一名女網友透露赴男友家吃飯後果斷分手。 示意圖／ingimage

男女在論及婚嫁前，想觀察婚後生活可以用1個方法。一名女網友在Dcard透露目前決定要和男友分手，原因是近日到對方家吃飯，觀察男友媽媽在家裡的日常，彷彿看見自己的未來。不論是男友或男友爸爸，沒有人會幫忙家務，吃飯也急著護食，這讓她瞬間看清。貼文曝光後網友點頭，「分得好，這種只把媽媽當傭人的家庭千萬別嫁」。

原PO表示男友是獨生子，當天是第一次去對方家吃飯，抵達時阿姨已經在廚房炒菜，叔叔在沙發看電視，她暗示男友是不是應該幫忙，對方以自己會礙事為由拒絕，甚至要原PO「進去表現」。開飯時，阿姨還在上菜，叔叔就要他們先開動，還急著把菜夾得「跟山一樣高」。飯後男友和叔叔在沙發聊天，獨留阿姨一人收拾。

更離譜的是男友還開口要她幫忙洗碗，原PO皮笑肉不笑的反嗆「做兒子的不去，我做客人的怎麼好意思呢」。原PO可以確定如果阿姨的生活是未來，那不是自己想要的，事後她漸漸冷淡男友直至分手，表示不認為標準有特別嚴苛，自己在家也會幫忙擺碗筷、等人到齊再開動、煮飯的人不負責洗碗。

貼文曝光網友紛紛大讚，「媽媽在這個家庭的地位卑微，這是妳男友習以為常的價值觀，以後也會理所當然的這樣對待妳」、「不要懷疑，妳的想法是對的。恭喜妳脫離不幸的未來」、「真的很多這種自以為是的大男人主義家族，遠離是正解」、「娶妻看丈母娘，嫁人看婆婆」。

不過也有人認為原PO太過獨斷，「不覺得男生有什麼問題，只是個人價值觀不同而已」、「每個人家庭相處模式不一樣，我們也沒辦法從這裡看出阿姨的感受」、「我覺得妳內心戲太多，女生看婆家重點在公婆好相處，看妳描述他父母算沒問題」。

洗碗 男友

延伸閱讀

人妻不擅下廚卻被規定每天煮飯 公婆太鐵齒下場「食物中毒」

公婆抱病人妻包1萬2紅包挨轟不孝 她傻眼嗆：懷孕時只有娘家

公婆搶付頭期款幫買房！她怨通勤1小時 遭丈夫嫌「無理取鬧」

孕婦剖腹產日期確定公婆卻反對 原因曝光網傻眼：來搞笑？

相關新聞

租共享傘男友卻臭臉酸「吃不了苦」 她傻眼：有必要講成這樣？

一名女網友在Dcard發布貼文爆料「因為一把傘，有點想放生男友」。近日沒帶傘碰上下雨，借了共享傘卻被罵浪費錢，不僅如此，對方還故意粗魯用傘，想阻止反被嗆「花錢租了有什麼關係」還說這樣未來沒辦法一起生活，她傻眼道「只是不想淋雨而已，卻被講成這樣。

到男友家吃飯 「1細節」讓她果斷喊：絕對不嫁

男女在論及婚嫁前，想觀察婚後生活可以用1個方法。一名女網友在Dcard透露目前決定要和男友分手，原因是近日到對方家吃飯，觀察男友媽媽在家裡的日常，彷彿看見自己的未來。不論是男友或男友爸爸，沒有人會幫忙家務，吃飯也急著護食，這讓她瞬間看清。貼文曝光後網友點頭，「分得好，這種只把媽媽當傭人的家庭千萬別嫁」。

情書簡訊

陪妳上下班，整天都心安。

【台語日常】劉靜娟／牽話

台灣人普遍善良親切，和生分人才會加減「牽」……

【國際文學獎巡禮：澳洲】黃鈺婷／史黛拉文學獎

回應史黛拉文學獎設立的初衷，男女地位的不平等一直是澳洲亟待改善的社會議題……

文嘉／嬰兒圖形

近期迷上精神科醫師鄧惠文的「樂高說」，大意是：樂高有那麼多的零件與形狀，要把一個東西組建成形，不一定會用到所有東西。如果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。