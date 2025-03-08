丈夫染菜花偷求醫 妻見1物崩潰當場揭穿：不知我是皮膚科醫生？
染上俗稱「菜花」的性病疣的確令人羞於開口，對枕邊人更是「不能說的秘密」。台灣1名泌尿科醫生表示，一直認為部份醫治「菜花」的藥膏效果比較溫和，藥效不夠強勁，但另1名醫生聞言即分享其病例，指有人夫感染「菜花」後偷偷求醫，小心翼翼收藏好藥膏，詎料仍被妻子發現，更當場反問「難道你不知道我是皮膚科醫生嗎？」，家庭關係立即陷入冰點。
之前抱怨部份藥膏效果溫和的泌尿科醫生聞言，形容「原來這藥膏這麼猛！不只治病，還能造成家庭失和！」。
醫生抱怨藥膏藥效不夠強勁
泌尿科醫師戴定恩醫師在其facebook專頁講述事件，抱怨部份治療「菜花」的藥膏藥效溫和，「擦了老半天才會好」，但泌尿科醫師高銘鴻聞言笑說「這藥膏的威力超猛，只是你還沒發現它的真正作用！」，然後分享病例。
醫生笑言︰這藥膏這麼猛！還能造成家庭失和
原來有人夫感染「菜花」性病後偷偷求醫，拿取藥膏回家，「不敢讓老婆知道自己去看泌尿科」，於是小心翼翼藏起藥膏，但最終仍被妻子發現。「不幸」是妻子就是皮膚科醫生，一眼就認出藥膏用途，驚問「難道你不知道我是皮膚科醫生嗎？」，當場揭發丈夫病情，家庭關係瞬間破裂。
戴醫生笑言「原來這藥膏這麼猛！不只治病，還能造成家庭失和！」，之後每次向男病人提供上述藥膏時，都會特別叮囑病人回家一定要藏好藥膏，如果妻子是皮膚科醫生，要更小心，「千萬不要讓她看到這是什麼藥膏，好男人還是要帶另一半來打疫苗！」。
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文章授權轉載自《香港01》
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