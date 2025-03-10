

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「曖昧冷掉原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議造成曖昧冷卻的六大原因有哪些。

曖昧期常被視為戀愛中最美好的一個階段，對方的一舉一動、一則訊息通知，都能讓心情隨之起伏，生活也彷彿多了一層粉紅濾鏡；然而，在深入了解彼此的過程中，任何一方的行為、表現或言談，都可能成為關係發展的關鍵轉折點。接著就讓我們一起來看看導致曖昧關係降溫的常見原因吧！

「斤斤計較」零頭也要算讓人壓力好大！「自以為是」莫名優越引人反感

觀察網路上對於「曖昧冷掉原因」的討論，發現不少網友認為若曖昧對象在金錢方面過於「斤斤計較」，便很容易對其好感下降，例如「每個行程結束就立刻收錢」或「一元兩元也要計較」的行為，都會讓人感到壓力。在相關討論中，也常見網友針對「AA制」提出不同觀點，有人表示「我不介意當場AA，但超級介意事後還要錢的人」，也有人提出「如果只是曖昧對象，一方提出AA就AA，沒理由讓對方請客」。對此，有民眾留言道「喜歡AA的就去找個會跟你A的，喜歡互相的就去找一個會跟你有來有往的」，認為雙方金錢觀是否契合，對於感情的發展至關重要。

此外也有網友點出，曖昧期雙方應在平等且愉快的氛圍中互相認識，因此若一方帶著優越感、以高姿態對話，「自以為是」的舉動容易讓人產生反感。便有網友分享自己曾遇過曖昧對象在聊天時說出「我考考你」、「你這樣不對」之類的話，用「上對下」的語氣刻意糾正自己的知識或觀點，讓原PO感到不被尊重，引起網友共鳴，指出這類行為可能是對方想要展現自己的聰明才智，或帶有炫耀意味，吐槽「我根本沒有想知道，超級莫名其妙」。

曖昧對象「態度不明確」也令許多網友無法接受，直言「很討厭那種說喜歡但是忽冷忽熱的」、「完全不吃欲擒故縱這一套」、「不明著拒絕又冷淡」，因摸不透對方的真實想法，長期下來便會因無法確認心意和雙方關係，而感到困惑和疲憊，甚至覺得自己「只是個無聊時的消遣對象」。針對此情形，網友也常戲稱「熱水器兩個人同時使用的時候，也會這樣忽冷忽熱的，懂了嗎？」，直指這種人「就是在釣魚」。

除了上述行為，諸如曖昧期就頻繁查勤、吃飯時發出咀嚼聲、第一次約會就毛手毛腳等等舉動，都可能關係瞬間冷卻的轉折點！你最無法接受曖昧對象做出什麼事呢？每個人的「地雷」標準不同，在這段相互探索與理解的過程中，真誠相待、尊重彼此的感受至關重要，接著就讓關係順其自然發展吧！

粉紅泡泡說破就破！曖昧期讓人「一秒冷掉」6大NG行為 圖片來源/Unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「曖昧冷掉原因」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/16~2025/02/16，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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