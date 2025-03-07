婆婆預告房子給小姑 媳憂兩老生活：對方啃老還歧視媽媽無業

啃老還能收房子？一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發布貼文討論，婆婆聚餐時在她耳邊表示，要把房子過戶給小姑，然後未來遺產老公與小姑各半，然而小姑對公婆態度差，即使結婚了還帶丈夫回家啃老，原PO忍不住憂心「如果房子給小姑，她與公公一定會被趕走，根本不會管他們的死活」。

原PO表示這是她心中過不去的坎，夫妻入新家熱鬧吃飯時，婆婆突然告訴她要把目前住的房子過戶給小姑，因為原PO夫妻有買房小姑沒有，雖然剩餘財產均分，但原PO坦言這安排對老公不公平，平時婆婆常抱怨小姑歧視媽媽無業，還頻繁吵架。如果房子給小姑，將來公婆一定會被趕走，最後只有老公會管。

無奈的原PO當下整個食不知味，心疼老公平常就算加班回家也會分擔家事，小姑卻什麼事都不做，連垃圾都不肯，婚後還把丈夫帶回來一起住，給婆婆服侍，家用也愛給不給。原PO告知老公後對方擔心公婆可能被趕出去，向婆婆強調要過戶就要加一些條件保障自己，婆婆才貌似領悟表示自己想錯了。

貼文曝光後網友紛紛提醒，「那不是妳的嫁妝，那是人家的祖產，如何處置本來就與妳無關」、「父母愛給誰就給誰吧，我們應該做的做到位就好，不用管手足如何」、「房子是公婆的，他們要怎麼處置是他們的自由！也請他們別忘了把自己晚年也好好做安排」、「她在試探妳的口風緊不緊」、「房子可以給小姑，但條件要先談清楚，以後公婆的大小事，交由先生跟小姑，重要的一點註明公婆的事沒有妳的事」。