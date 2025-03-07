乖乖牌女友遭爆國外玩超開！「被不同人帶進房」 他崩潰：還能結婚嗎

乖乖牌女友竟然是裝的？一名網友在Dcard發文，指出和女友愛情長跑論及婚嫁，如今卻意外得知對方在國外打工度假時玩超開，雖然女友否認，但好友給的照片已經讓他心中有了疙瘩，迷茫地問「該相信陌生人說的她那段時間也跟多人淫亂荒唐，還是該相信她說她沒有」。

原PO表示女友小家碧玉，是鄰家乖乖女，兩人交往8年家人都相識，預計這2年結婚，不料意外得知她在打工度假時性關係混亂。他提到女友當時出國的半年期間常常視訊聯絡，照片多是同宿的國外女生。沒想到共同朋友透過當時也在同地打工換宿的人口中得知，女友很開放，不僅喝了酒和別人臉貼臉合照，還被不同國籍的男生帶進房間，隔天才出來。

原PO很震驚，但認為女友不可能，一定是對方吹牛炫耀，問了男生名字回去試探女友，沒想到對方一聽到名字先否認認識，聽原PO說看過照片後又改口喊忘了。他繼續質問故事是不是真的，女友卻支支吾吾說「確實有些女生到外國比較開放」。原PO聽到這種回答簡直氣炸，大聲問她到底和多少人發生關係，女友卻只哭著說沒有、不記得、應該是大家玩過頭。他坦言很痛苦，兩人即將結婚，如果分手該怎麼跟長輩交代？事情不清不楚，他也永遠都有疙瘩。

貼文曝光後網友紛紛給出建議，「理性的你是知道答案的，每個被抓包的人都會說沒有」、「這個疙瘩不會因為結婚就不見，總有一天會成為離婚的關鍵因素」、「就算有也不會承認，跟你交往還去國外大玩特玩，很不行欸」、「這坎很難跨過的，夜深人靜總會想起，還是分了吧」、「是交往中發生的事，這就很難原諒了。而且世界這麼大，都還可以在結婚前遇到」、「老天都幫你一把了，別騙自己」。