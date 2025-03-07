快訊

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

台積電千元保衛戰測市場風向 陸行之：其實沒有說不的籌碼

乖乖牌女友遭爆國外玩超開！「被不同人帶進房」 他崩潰：還能結婚嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友得知論及婚嫁的女友打工度假時「玩超開」，內心震驚不已。 示意圖／ingimage
一名網友得知論及婚嫁的女友打工度假時「玩超開」，內心震驚不已。 示意圖／ingimage

乖乖牌女友竟然是裝的？一名網友在Dcard發文，指出和女友愛情長跑論及婚嫁，如今卻意外得知對方在國外打工度假時玩超開，雖然女友否認，但好友給的照片已經讓他心中有了疙瘩，迷茫地問「該相信陌生人說的她那段時間也跟多人淫亂荒唐，還是該相信她說她沒有」。

原PO表示女友小家碧玉，是鄰家乖乖女，兩人交往8年家人都相識，預計這2年結婚，不料意外得知她在打工度假時性關係混亂。他提到女友當時出國的半年期間常常視訊聯絡，照片多是同宿的國外女生。沒想到共同朋友透過當時也在同地打工換宿的人口中得知，女友很開放，不僅喝了酒和別人臉貼臉合照，還被不同國籍的男生帶進房間，隔天才出來。

原PO很震驚，但認為女友不可能，一定是對方吹牛炫耀，問了男生名字回去試探女友，沒想到對方一聽到名字先否認認識，聽原PO說看過照片後又改口喊忘了。他繼續質問故事是不是真的，女友卻支支吾吾說「確實有些女生到外國比較開放」。原PO聽到這種回答簡直氣炸，大聲問她到底和多少人發生關係，女友卻只哭著說沒有、不記得、應該是大家玩過頭。他坦言很痛苦，兩人即將結婚，如果分手該怎麼跟長輩交代？事情不清不楚，他也永遠都有疙瘩。

貼文曝光後網友紛紛給出建議，「理性的你是知道答案的，每個被抓包的人都會說沒有」、「這個疙瘩不會因為結婚就不見，總有一天會成為離婚的關鍵因素」、「就算有也不會承認，跟你交往還去國外大玩特玩，很不行欸」、「這坎很難跨過的，夜深人靜總會想起，還是分了吧」、「是交往中發生的事，這就很難原諒了。而且世界這麼大，都還可以在結婚前遇到」、「老天都幫你一把了，別騙自己」。

兩性關係 女友 打工度假

延伸閱讀

連過2關差最後一步！面試因個性被刷 她氣到睡不著：內向不配工作？

他下山聽見詭異女聲…突遇神秘翁喊「等你很久」 眾人齊推測：祂來保護你

人見人愛花見花開！3星座春天事業一帆風順…Top 1「轉角遇見貴人」

兼差「陪聊師」1個月反欠20萬！男大生遇詐休學還債 網傻眼：別還了

相關新聞

乖乖牌女友遭爆國外玩超開！「被不同人帶進房」 他崩潰：還能結婚嗎

乖乖牌女友竟然是裝的？一名網友崩潰在Dcard爆料，和女友愛情長跑論及婚嫁，如今卻意外得知女友在國外打工度假時玩超開，雖然女友否認，但好友給的照片已經讓他心中有了疙瘩，他迷茫地問「該相信陌生人說的她那段時間也跟多人淫亂荒唐，還是該相信她說她沒有」。

父母供不起10萬遊學費「覺得虧欠」 女兒暖心告白感動眾網友

經濟不景氣導致許多家庭收入不如從前，一名女網友在Dcard分享，哥哥曾經出國遊學，如今本應輪到自己家裡卻沒辦法負擔，父親憂心會原PO因此不開心，但貼心的她卻表示從不覺得父母對自己有所虧欠。貼文曝光後網友大讚「懂得感恩的孩子很棒」。

人妻不擅下廚卻被規定每天煮飯 公婆太鐵齒下場「食物中毒」

許多公婆都希望媳婦嫁進門後能多做家事，甚至料理三餐。有一名人妻卻透露，結婚一個月就被規定下班後要回家做飯，雖然自己不會，但很認真去學，沒想到卻害得公婆吃到送醫院，甚至差點燒掉廚房，讓他們夫妻倆最後被趕出家門，貼文一出笑翻不少人。

【慢慢讀，詩】楊智傑／致地方性

一個小詩人的格局／像台運煤火車／將我身上的地方性越帶越遠……

【青春名人堂】洪惠風／飛龍在天 銀春納福

「她以前得過『轉腰龍』。」泰北義診時翻譯這麼說，我聽得滿頭霧水，她就在自己的身上比畫，繞著身體畫了個圈。「這個『轉腰龍』只有半邊，如果繞一圈，就會……」

【世界在我腳下】吳妮民／雪國，清張，我的鐵道

然而，這種幾乎無法透視看入的東西，還是有人注意到了——那是松本清張。他在著名的推理小說《點與線》裡，利用了交通流量驚人的東京車站，僅僅四分鐘可以看穿月台的空檔，製造出整本小說的謎團骨架。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。