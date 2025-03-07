人妻不擅下廚卻被規定每天煮飯 公婆太鐵齒下場「食物中毒」

許多公婆都希望媳婦嫁進門後能多做家事，甚至料理三餐。有一名人妻卻透露，結婚一個月就被規定下班後要回家做飯，雖然自己不會，但很認真去學，沒想到卻害得公婆吃到送醫院，甚至差點燒掉廚房，讓他們夫妻倆最後被趕出家門，貼文一出笑翻不少人。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己不會做飯，但公婆規定她下班回家要煮晚餐，還說「煮久了就會」，讓她無奈地向老公求救，但老公卻說「沒關係妳就煮，一星期他們就不會要妳煮了」。

原PO坦言以前和老公一起住的時候，都是對方下廚，每次自己想賢慧一下煮個飯，不是菜沒熟就是焦掉，老公只好警告她不要碰廚房。如今公婆願意吃她煮的飯，讓原PO很感動，也很努力認真去學，沒想到卻因此害得兩人食物中毒送醫院。

她說菜跟肉、海鮮都是每天一早去市場買回來的，但卻不知道肉和海鮮要趕快放冰箱；不僅如此，原PO有次忘了關火，結果廚房燒起來，讓婆婆氣得大罵她是「掃把星」，最後把他們夫妻倆趕出家門。

貼文讓不少人看了笑翻，「妳故意的挺好的」、「我覺得妳是故意的，但是我沒有證據」、「妳老公心機深啊，可惜了自己爸媽」、「早知道就學妳，這樣就不必進廚房了」、「裝傻、裝笨、裝糊塗，恭喜妳成功了」、「繼續煮，直到黑化婆婆放棄妳」、「辛苦了，真的不要做不擅長的事情，婆婆真的不用太執著，以前婦德是要會煮飯，現在是不會煮才是美德」。

但也有網友質疑文章真實性，「短篇小說」、「幻想文嗎？」、「這算是短篇小說創作嗎？如果是真的，妳該慶幸沒出人命，不然就對簿公堂了」、「假的吧！不知道肉跟蝦要冰這是智能低下了吧」、「擺明創作文，但是真的很好笑」。