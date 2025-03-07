父母供不起10萬遊學費「覺得虧欠」 女兒暖心告白感動眾網友

經濟不景氣導致許多家庭收入不如從前，一名女網友在Dcard分享，哥哥曾經出國遊學，如今本應輪到自己，家裡卻沒辦法負擔，父親憂心女兒因此不開心，但貼心的原PO卻表示從不覺得父母對自己有所虧欠，該文曝光後網友大讚「懂得感恩的孩子很棒」。

原PO表示因為爸爸的工資大幅下降，家裡經濟壓力比較緊張。前陣子有個出國的活動正在報名，當年哥哥有去，大約10萬，爸爸認為她應該想去，但一方面一周要花十萬，一方面女兒抗壓性低常要打電話回家，也怕她語言不通，只有不快樂的回憶。對此，她坦言其實沒想那麼多，因為自己的個性，其實可去可不去。

原PO暖心告白從沒為吃穿煩惱過，從小需要補習、請家教父母也都一口答應。大學依舊衣食無憂，包括學費、住宿、電話費、生活費、參加學校活動，家裡全包，深知自己已經過得很好。她表示「愛是常覺虧欠」，但希望爸媽也不要覺得太欠，因為自己只會窩在家裡沒有貢獻的消耗資源，父母還覺得可愛，她戲稱「覺得該換我虧欠了」。

此貼文曝光後感動許多網友，「溫馨的家，有這樣的爸媽值得讓人羨慕」、「妳家除了經濟無慮應該也充滿愛，真好」、「可惡看完希望可以生出一個妳，哪來的這麼懂感恩的孩子」、「終於看到比較會同理跟溫馨的價值觀，現在超流行那種沒錢沒資格養小孩的論述」、「爸爸媽媽有能力妳很幸福，爸爸媽媽暫時沒有辦法資助太多但妳也很成熟」。