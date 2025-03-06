無縫接軌！她不平衡前任新女友「沒自己優秀」 網勸：珍惜眼前人

伴侶心靈出軌往往讓人難以接受。一名女網友在Dcard抒發心情，表示前男友在和她交往時就愛上了現任女友，然而自己的外型完全不輸對方，如今無縫接軌的兩人已經交往兩年多，她心裡的不平衡卻遲遲無法平復，更坦言希望他們分手，也越想越沒自信，「只有他們分手我心裡才會覺得好過，我希望在前任心裡，我才是最重要最好的那個人」。

原PO表示跟前男友交往五年，同居三年，期間幾乎每天為生活習慣、瑣事爭吵，之後前任的公司來了一位新同事、也就是現任，對方胖胖矮矮、不愛打扮，但是個性很好又開朗，與前男友有許多共同嗜好。交往期間她就發現，男友比以往更注重打扮、認真減肥，也開始培養興趣，後來兩人太常吵架就分手了，僅過兩個禮拜他們就交往。

心裡雖然震驚卻也不意外，她坦言這些日子心裡始終有過不去的坎，剛分手時共同朋友都在安慰她，然而時間久了，大家也漸漸認同對方，看著曾經挺自己的親朋好友都跟現任相處得不錯，都讓原PO心裡有股強烈的嫉妒感。加上介入兩人感情的人不是勾引男人、長相貌美的綠茶，而是樸素、開朗、善良的女生，儘管她各方面條件都沒自己優秀，但這種感覺反而更讓她更難接受。

貼文曝光後網友紛紛回覆「妳前任就是問題本身，妳會這麼放不下也是因為他當時放棄了妳，選擇了別人」、「不要從離開的人身上找自我價值好嗎」、「你跟前任的起跑點就不公平，他在分手前就已經在跟別人曖昧，一分手就馬上無縫接軌，換做是任何人都會難以承受」、「我們都是來體驗人生的，可以檢視過往哪些太逼人的個性加以調整，把握眼前的人才是重點」。