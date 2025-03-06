2年前的惡夢！大姑給2萬「幫坐月子+顧大寶」她秒拒：叫你媽伺候　

近日一名網友分享，她兩年前幫婆家照顧大姑坐月子的經歷，當初以為是個能賺外快的機會，卻沒想到使自己陷入無休止的繁重工作中，如今大姑又希望她能幫忙，這次她果斷拒絕，「又不是頭殼歹去，給我10萬我都不要，既然要回來給你媽坐月子，就叫你媽好好伺候你」。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」回憶起兩年前的惡夢，當時大姑的婆婆曾提供15萬元，讓大姑住月子中心療養，但她選擇回娘家由親友幫忙照顧，而婆婆當時提出支付1萬元，希望她能在下班後幫忙照顧大姑及新生兒，她心想這是賺外快的機會，便一口答應，怎料卻讓自己陷入無休止的繁重工作中。

自此後成為她惡夢的開始，無論孩子發生任何事情，大便、洗澡、喝奶等，全部落在她的身上，甚至假日也不能出去，「大姑叫我做任何事情都不害臊，因為她覺得她有給錢」。

原po透露，大姑時常理所當然的使喚她做事，甚至還規定她什麼時間該做什麼事，「上班很累了，下班還不能好好休息，大姑還給我訂鬧鐘什麼時候該做什麼，當時都答應了，所以都忍耐著」。

如今，大姑即將生下第二胎，希望她能再度幫忙，這次因為還有大寶，因此再加價1萬元，不過有了上次的經驗，她果斷拒絕大姑，「我又不是頭殼歹去，給我10萬我都不要，既然要回來給你媽媽坐月子，就叫你媽媽好好伺候你」。原po表示，「聽著小孩的哭聲，翹著二郎腿在房間看電視，看著你們忙來忙去，真是舒爽」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「才給1萬，妳上山下海忙，大姑真是會A月子錢，1萬元！」、「不幫忙是對的，有些人以為他們給的是美金或人民幣，跩得二五八萬的」、「當初只拿1萬也太少了吧，請保母都不只這個價，好在沒再吃虧第2次」、「這個大姑真的太不要臉了！果然是毒菇」、「這種人一個月給我10萬，我真的也不想要賺啊」。