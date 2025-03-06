阿嬤誤導孫「媽媽不愛你們才離婚」 她聽完崩潰仍高EQ獲網讚

有一名離婚母親近日於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文分享了一段與孩子的對話，她表示在228連假期間，她接回兩名孩子回家過夜時，意外被兒子詢問與前夫離婚的原因，並得知婆婆曾對孩子說「媽媽是不愛你們才離婚」，讓她感到憤怒又無奈。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，她與前夫因「個性不合」而選擇離婚，雙方協議後，兩名孩子的監護權歸前夫所有，她則每月有一次接孩子回家過夜的機會。在此次228連假期間，她帶孩子們逛夜市時，兒子突然提問，讓她不得不面對這個敏感話題。

原PO耐心向兒子解釋，強調離婚是因為爸媽之間的個性不合，而非不愛他們。然而，當兒子提到婆婆的言論時，她雖然感到憤怒，但仍壓抑情緒，選擇以冷靜的態度面對。最後她還告訴兒子「這件事就不用跟爸爸說，因為沒辦法解決問題，還會害阿嬤跟爸爸吵架，你有知道媽媽愛你就好了」。

貼文曝光後，許多網友留言支持這位母親，「對孩子真的要正面，大人的事情不要給孩子負面影響，孩子是無辜的」、「您的寶貝很懂事，願意和您分享心情，小孩也都知道是誰在作怪」、「媽媽你很棒，不用管巫婆，至少孩子們心裡清楚就好，加油！」。有些網友更分享了類似經驗，表示對於離婚後的親子溝通，父母應該特別注意避免讓孩子捲入大人之間的矛盾。