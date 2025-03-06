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26周寶寶突走了…告別後陽台巧合出現訪客 母淚崩：別擔心我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽心碎透露懷孕26周的孩子離開。 示意圖／ingimage
一名媽媽心碎透露懷孕26周的孩子離開。 示意圖／ingimage

等你再回來！一名女網友在Dcard心碎表示懷孕26周的寶寶突然離開了。在月中休養時，她注意到陽台總有一隻小鳥會來報到，神奇的是，寶寶火化後小鳥也不再出現，就像是寶寶回來陪伴媽媽一樣，她忍不住淚崩道：「媽媽會趕快好起來的！11天了⋯依然很想你。」

原PO傷心回憶，某天半夜驚醒，或許是直覺，跟老公說「寶寶都沒有動」，抱著忐忑不安的心情直到隔天，檢查時寶寶果真靜靜的離開了。全程她都冷靜的聽醫生指示，而先生已經哭得死去活來。直到護理師讓夫妻討論引產手術，進房間那一刻她才放聲大哭，自責喊「明明你這麼的健康，為什麼要離開我，是不是媽媽沒有把你照顧好，是不是媽媽疏忽了，沒有好好關心你」。

隔天到醫院完成引產，20小時後孩子靜靜地被生下，沒有喜悅，伴隨著無聲的悲痛，夫妻倆做完了最後的告別。到月中的第一天，她就發現陽台有隻小鳥，一直往裡面看還會啾啾叫，每天都會來報到，直到禮儀社告知孩子順利火化，牠就再也不來了，她忍不住聯想或許是寶寶捨不得爸媽，也很擔心媽媽撐不下去。為此，她特地發文溫柔告別，「謝謝你來我的肚子裡面，這26周我們感受到滿滿的幸福與愛」。

貼文曝光惹哭眾網友，許多人鼓勵「抱抱妳，身體要記得顧好唷！寶寶才可以快快回來，不是妳的錯，加油」、「也是孕媽咪的我看完只想給你一個大抱抱，好好休息」、「傷心就哭，允許自己難過但身體要照顧好」、「這就是緣分，該來的總會來！別難過」、「抱抱妳，想哭就哭，寶寶有東西忘了拿。很快就會再來找妳們當爸媽的」。

也有人分享小產後很容易再懷孕，表示自己近20周時發現寶寶不健康所以忍痛拿掉，和老公立馬規劃了國外度假轉換心情，三個月後寶寶就回來了。也有另一位表示自己小產調理的中醫說病患流產後三個月內，通常很容易再懷孕，一開始半信半疑，沒想到做完小月子後真的很快又懷孕。

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